Порошенко назвав терміни свого повернення до України (відео)

У Києві на політика чекає обрання йому запобіжного заходу

Порошенко не має наміру переховуватись за кордоном. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент Петро Порошенко, якому напередодні оголосили про підозру у державній зраді, заявив, що має намір повернутися до України на початку січня

Відповідне відеозвернення він записав у Facebook.

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За його словами, зараз він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається із польськими та європейськими політиками.

Він також зазначив, мовляв, з Офісу президента йому "передають привіт" із натяками, щоб він не повертався до України.

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"Я не зроблю їм такого подарунка і повернуся до України у першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста "відосиків" пана Зеленського… Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння та фінансування тероризму", – сказав Порошенко.

Політик наголосив, що пред'явлення підозри главі держави у держзраді, фінансуванні та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній".

"Це вже не жарти – жарти закінчилися і за це доведеться відповідати", – резюмував Порошенко.

Підозра Порошенка