Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Влада Події

Порошенко назвав терміни свого повернення до України (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
21 грудня, 11:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві на політика чекає обрання йому запобіжного заходу
Порошенко не має наміру переховуватись за кордоном. Колаж "Сьогодні"
Порошенко не має наміру переховуватись за кордоном. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент Петро Порошенко, якому напередодні оголосили про підозру у державній зраді, заявив, що має намір повернутися до України на початку січня

Відповідне відеозвернення він записав у Facebook.

Реклама

За його словами, зараз він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається із польськими та європейськими політиками.

Він також зазначив, мовляв, з Офісу президента йому "передають привіт" із натяками, щоб він не повертався до України.

Реклама

"Я не зроблю їм такого подарунка і повернуся до України у першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста "відосиків" пана Зеленського… Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння та фінансування тероризму", – сказав Порошенко.

Політик наголосив, що пред'явлення підозри главі держави у держзраді, фінансуванні та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній".

"Це вже не жарти – жарти закінчилися і за це доведеться відповідати", – резюмував Порошенко.

Підозра Порошенка

  • Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Також політика викликали у ДБР на 23 грудня для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід проситимуть у суду.
  • У свою чергу лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко звернулася до Порошенка з двома порадами, враховуючи, що вона свого часу пройшла через політичні репресії. Насамперед вона вважає – у жодному разі не можна переховуватися від слідства.
  • Стався у цій справі і казус. У підозрі ДБР Порошенка переплутали із Зеленським.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

46 268

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти