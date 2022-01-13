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Підозра Порошенка у держзраді: за що погрожують заарештувати п'ятого президента і до чого тут Медведчук

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 січня, 05:35
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В основі кримінальних звинувачень п'ятого президента України лежить засідання РНБО, проведене 4 листопада 2014 року
Порошенка підозрюють в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Фото: колаж "Сьогодні"
Порошенка підозрюють в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Фото: колаж "Сьогодні"

17 січня п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження і може бути затриманий правоохоронцями. Як повідомляється, в Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Своєю чергою Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

У чому саме звинувачують п'ятого президента і на чому ґрунтуються підозри слідчих?

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Підозра ДБР

20 грудня пресслужба Державного бюро розслідувань заявила, що Петру Порошенку повідомлено про підозру у скоєнні державної зради та сприянні терористичним організаціям.

За інформації відомства, Порошенко є фігурантом кримінального провадження про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. Також п'ятого президента підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема серед представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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У чому суть звинувачень

В основі кримінальних звинувачень лідера "Євросолідарності" лежить засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке 4 листопада 2014 року скликав чинний тоді президент Порошенко. На засіданні глава держави жорстко розкритикував контракт на постачання вугілля із Південно-Африканської Республіки. На думку Порошенка, вугілля погано горіло і було надто дорогим – з умовами угоди він доручив розібратися генеральній прокуратурі, а РНБО рекомендувала надалі ліцензувати імпортерів палива. Незабаром із компанією-постачальником вугілля з ПАР розірвали контракт.

Сьогодні ДБР та СБУ вважають, що п'ятий президент навмисне створював перешкоди для імпорту вугілля, хоча ще з серпня 2014 року уряд країни шукав можливості для диверсифікації постачання палива. Адже переважна більшість шахт, які добували антрацит для українських теплоелектростанцій, опинилися на непідконтрольних територіях.

На засіданні РНБО Порошенко розкритикував контракт на постачання вугілля з ПАР
На засіданні РНБО Порошенко розкритикував контракт на постачання вугілля з ПАР / Фото: Офіційний сайт президента України

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До чого тут Медведчук

За версією правоохоронців, Порошенко вступив у змову з одним із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком, найвищим політичним керівництвом Росії та ватажками сепаратистів, з якими Медведчук контактував як офіційний переговорник від України. Нібито саме за планом Медведчука Росія наприкінці листопада припинила постачання вугілля в Україну, через що енергетична система була поставлена в такі умови, що державні ТЕС не мали іншого виходу, окрім як купувати вугілля на шахтах самопроголошених "республік".

За версією правоохоронців, Порошенко вступив у змову із Віктором Медведчуком. Фото: прес-служба Віктора Медедчука
За версією правоохоронців, Порошенко вступив у змову із Віктором Медведчуком. Фото: прес-служба Віктора Медедчука

Постачання донбаського вугілля

За даними слідства, у грудні 2014 року два напівзакинуті державні вугільні підприємства Донбасу – "Луганськвугілля" та "Шахта ім. Кисельова" – перереєструвалися за новими адресами в Києві та відкрили нові рахунки в державному банку. Після перереєстрації було укладено угоду про постачання антрациту з "ЛНР" та "ДНР" на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

За 2015 рік донбаськими підприємствами було сплачено щонайменше 205 мільйонів гривень. За даними прокуратури, ці гроші виводилися на підставні фірми, перевозилися готівкою через лінію розмежування та нібито йшли на фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

А кримінальне провадження, за яким у грудні 2021 року правоохоронці висунули підозру ПорошенкУ, було відкрито ще за його правління, після того, як у квітні 2015 року співробітники СБУ затримали в Луганській області 35 вагонів з антрацитом. Спецслужба кілька років вивчала схему постачання вугілля та встановлювала всіх причетних до неї осіб.

Затримання та арешти

Восени 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про "розкриття злочинної схеми", після чого почалися затримання та арешти фігурантів. Так, Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт Віктора Медведчука. При цьому Венедіктова кілька разів заявляла про важливу роль у схемі "вищого керівництва держави".

Що говорить захист Порошенка

Після того, як було оголошено підозру Віктору Медведчуку, Порошенко сам прибув на допит у ДБР і заявив, що не вважає угоду з державними шахтами злочином. Він наголосив, що контракт між держпідприємствами був законним, а гроші мали йти на зарплати шахтарям.

Адвокати Порошенка також зазначають: президент ніяк не впливав на торгівлю антрацитом із "Л/ДНР", а міністр Володимир Демчишин самостійно знайшов адекватний вихід із паливної кризи.

"Порошенко поставив завдання перед Кабміном дістати вугілля, Кабмін його дістав законним способом. Я наполягаю, що цей спосіб був законним. Тому що повна заборона економічної діяльності з окупованими територіями з'явилася набагато пізніше", – розповів в інтерв'ю Українській правді адвокат Ілля Новіков.

Він також наголосив, що критика закупівлі південноафриканського вугілля була обґрунтованою.

"На той момент була інформація, що вугілля некондиційне. І була інформація, що це вугілля постачається за дивною чорною схемою, що призводить до завищення його ціни. І ми сьогодні повністю впевнені, що це так", – сказав Новіков.

Ще один адвокат Порошенка, Ігор Головань, заявив, що слідство навряд чи зможе довести факт злочинної змови Порошенка та Медведчука. Юрист зазначив, що записи розмов Медведчука з Порошенком, якщо вони є, слідство досі не оприлюднило. Захисники Порошенка впевнені, що прокуратурі не вдасться довести "вугільну справу" до судового розгляду по суті.

Порошенко сам прибув на допит до ДБР і заявив, що не вважає угоду з державними шахтами злочином
Порошенко сам прибув на допит до ДБР і заявив, що не вважає угоду з державними шахтами злочином / Фото: ТАСС

Тиск на Порошенка та Медведчука за одним сценарієм

Водночас адвокати припускали, що влада діятиме за тим самим сценарієм, який уже застосувала до Віктора Медведчука. Кримінальні підозри проти нього ще за кілька місяців до оприлюднення стали підставою для РНБО застосувати персональні санкції, заморозивши бізнес, медіаактиви та гроші на рахунках.

А 6 січня 2022 року Печерський суд Києва наклав арешт на все майно Порошенка, у тому числі на його квартири, земельні ділянки та акції приватних компаній, що належать йому. У партії "Європейська солідарність" заявили також про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", попри те, що з листопада 2021 року п'ятий президент України вже ними не володіє. Своєю чергою ДБР спростувало арешт даних медіаактивів.

Адвокати Порошенка заявили, що рішення Печерського суду було ухвалено з порушенням усіх процедур, і пообіцяли оскаржити його, зокрема, якщо буде потрібно, у Європейському суді з прав людини.

"Офіс президента в шоці. Нещодавні рейтинги показали, що майбутнє у них не дуже веселе. Все, що відбувається зараз – це вони намагаються завадити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність", – сказав адвокат Ігор Головань.

Адвокати Порошенко: "Все, що відбувається зараз – це спроби завадити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність". Фото: скріншот
Адвокати Порошенко: "Все, що відбувається зараз – це спроби завадити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність". Фото: скріншот

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що п'ятий президент України обіцяв повернутися до країни 17 січня після здійснення низки міжнародних візитів та святкування новорічних свят.

За словами політика, він готовий прибути в ДБР на допити, але не був готовий заради цього відмовитися від раніше запланованих візитів за кордоном.

"Я приїду – поговоримо", – сказав Порошенко в одному з інтерв'ю з Польщі, звертаючись до президента Володимира Зеленського.

Також ми інформували, що ситуація з кримінальним переслідуванням Петра Порошенка не залишила байдужою навіть людей творчих. В очікуванні повернення Петра Олексійовича в Україну розпочали писати пісні.

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