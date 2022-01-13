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Подозрение Порошенко в госизмене: за что грозятся арестовать пятого президента и причем здесь Медведчук

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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13 января, 05:35
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В основе уголовных обвинений пятого президента Украины лежит заседание СНБО, проведенное 4 ноября 2014 года
Порошенко подозревают в организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. Фото: коллаж "Сегодня"
Порошенко подозревают в организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. Фото: коллаж "Сегодня"

17 января пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки и может быть задержан правоохранителями. Как сообщается, в Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Что именно вменяют пятому президенту и на чем основаны подозрения следователей?

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Подозрение ГБР

20 декабря пресс-служба Государственного бюро расследований заявила, что Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии террористическим организациям.

По информации ведомства, Порошенко является фигурантом уголовного производства об организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. Также пятого президента подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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В чем суть обвинений

В основе уголовных обвинений лидера "Евросолидарности" лежит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое 4 ноября 2014 года созвал действующий тогда президент Порошенко. На заседании глава государства жестко раскритиковал контракт на поставку угля из Южно-Африканской Республики. По мнению Порошенко, уголь плохо горел и был слишком дорогим – с условиями соглашения он поручил разобраться генеральной прокуратуре, а СНБО рекомендовал в дальнейшем лицензировать импортеров топлива. Вскоре с компанией-поставщиком угля из ЮАР расторгли контракт.

Сегодня ГБР и СБУ считают, что пятый президент умышленно создавал преграды для импорта угля, хотя еще с августа 2014 правительство страны искало возможности для диверсификации поставок топлива. Ведь подавляющее большинство шахт, добывавших антрацит для украинских теплоэлектростанций, оказались на неподконтрольных территориях.

На заседании СНБО Порошенко раскритиковал контракт на поставку угля из ЮАР
На заседании СНБО Порошенко раскритиковал контракт на поставку угля из ЮАР / Фото: Официальный сайт президента Украины

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Причем здесь Медведчук

По версии правоохранителей, Порошенко вступил в сговор с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, высшим политическим руководством России и главарями сепаратистов, с которыми Медведчук контактировал как официальный переговорщик от Украины. Якобы именно по плану Медведчука Россия в конце ноября прекратила поставки угля в Украину, из-за чего энергетическая система была поставлена в такие условия, что у государственных ТЭС не было другого выхода, кроме как покупать уголь на шахтах самопровозглашенных "республик".

По версии правоохранителей, Порошенко вступил в сговор с Виктором Медведчуком. Фото: пресс-служба Виктора Медедчука
По версии правоохранителей, Порошенко вступил в сговор с Виктором Медведчуком. Фото: пресс-служба Виктора Медедчука

Поставки донбасского угля

По данным следствия, в декабре 2014 года два полузаброшенных государственных угольных предприятия Донбасса – "Луганскуголь" и "Шахта им. Киселева" – перерегистрировались по новым адресам в Киеве и открыли новые счета в государственном банке. После перерегистрации было заключено соглашение о поставках антрацита с "ЛНР" и "ДНР" на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

За 2015 год донбасскими предприятиями было уплачено минимум 205 миллионов гривен. По данным прокуратуры, эти деньги выводились на подставные фирмы, перевозились наличными через линию разграничения и якобы шли на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

А уголовное производство, по которому в декабре 2021 правоохранители выдвинули подозрение Порошенко, было открыто еще во время его правления, после того, как в апреле 2015 года сотрудники СБУ задержали в Луганской области 35 вагонов с антрацитом. Спецслужба несколько лет изучала схему поставки угля и устанавливала всех причастных к ней лиц.

Задержания и аресты

Осенью 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о "раскрытии преступной схемы", после чего начались задержания и аресты фигурантов. Так, Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест Виктора Медведчука. При этом Венедиктова несколько раз заявляла о важной роли в схеме "высшего руководства государства".

Что говорит защита Порошенко

После того, как было объявлено подозрение Виктору Медведчуку, Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР и заявил, что не считает соглашение с государственными шахтами преступлением. Он подчеркнул, что контракт между госпредприятиями был законным, а деньги должны были идти на зарплаты шахтерам.

Адвокаты Порошенко также отмечают: президент никак не влиял на торговлю антрацитом с "Л/ДНР", а министр Владимир Демчишин самостоятельно нашел адекватный выход из топливного кризиса.

"Порошенко поставил задачу перед Кабмином достать уголь, Кабмин его достал законным способом. Я настаиваю, что этот способ был законным. Потому что полный запрет экономической деятельности с оккупированными территориями появился гораздо позже", – рассказал в интервью "Украинской правде"адвокат Илья Новиков.

Он также подчеркнул, что критика закупки южноафриканского угля была обоснованной.

"На тот момент была информация, что уголь некондиционный. И была информация, что этот уголь поставляется по странной черной схеме, что приводит к завышению его цены. И мы сегодня полностью уверены, что это так", – сказал Новиков.

Еще один адвокат Порошенко, Игорь Головань заявил, что следствие вряд ли сможет доказать факт преступного сговора Порошенко и Медведчука. Юрист отметил, что записи разговоров Медведчука с Порошенко, если они существуют, следствие до сих пор не обнародовало. Защитники Порошенко уверены, что прокуратуре не удастся довести "угольное дело" до судебного разбирательства по существу.

Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР и заявил, что не считает соглашение с государственными шахтами преступлением
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР и заявил, что не считает соглашение с государственными шахтами преступлением / Фото: ТАСС

Давление на Порошенко и Медведчука по одному сценарию

В то же время адвокаты предполагали, что власть будет действовать по тому же сценарию, который уже применила к Виктору Медведчуку. Уголовные подозрения против него еще за несколько месяцев до обнародования стали основанием для СНБО применить персональные санкции, заморозив бизнес, медиаактивы и деньги на счетах.

А 6 января 2022 года Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко, в том числе на его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. В партии "Европейская солидарность" заявили также об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", несмотря на то, что с ноября 2021 года пятый президент Украины уже ими не владеет. В свою очередь ГБР опровергло арест данных медиаактивов.

Адвокаты Порошенко заявили, что решение Печерского суда было принято с нарушением всех процедур, и пообещали обжаловать его, в том числе, если понадобится, в Европейском суде по правам человека.

"Офис президента в шоке. Недавние рейтинги показали, что будущее у них не очень веселое. Все, что происходит сейчас, – это они пытаются помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность", – сказал адвокат Игорь Головань.

Адвокаты Порошенко: "Все, что происходит сейчас, – это попытки помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность". Фото: скриншот
Адвокаты Порошенко: "Все, что происходит сейчас, – это попытки помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность". Фото: скриншот

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пятый президент Украины обещал вернуться в страну 17 января после совершения ряда международных визитов и празднования новогодних праздников.

По заверениям политика, он готов прибыть в ГБР на допросы, но не был готов ради этого отказаться от ранее запланированных визитов за границей.

"Я приеду – поговорим", – сказал Порошенко в одном из интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.

Также мы информировали, что ситуация с уголовным преследованием Петра Порошенко не оставила равнодушной даже людей творческих. В ожидание возвращения Петра Алексеевича в Украину начали писать песни.

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