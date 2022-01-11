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Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала"

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
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11 января, 06:25
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ГБР пришлось созывать отдельный брифинг, чтобы объяснить ситуацию с пятым президентом
У Порошенко заявили о "зачистке информационного поля" по указке Зеленского. В ГБР - все отрицают.
У Порошенко заявили о "зачистке информационного поля" по указке Зеленского. В ГБР - все отрицают. / Фото: Коллаж: Сегодня

Петр Порошенко стал ньюзмейкером января в политической повестке. Для пятого президента Украины наступили тревожные времена: Госбюро расследований заявило о вручении подозрения в госизмене, а Печерский районный суд наложил арест на имущество политика. Прибытие Порошенко в Киев может и вовсе закончиться заключением под стражу, о чем уже попросила Генпрокуратура с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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Возвращение в Украину

Сам Петр Алексеевич находится заграницей и уже заявил о планах вернуться назад в Украину 17 января. Начало европейского турне совпало с датой выхода скандального видео, на котором следователи безуспешно пытаются поговорить с Порошенко.

Приказ "поехали, б**", который донесся из машины политика, уже стал мемом в интернете.

Порошенко пытаются вручить повестку

И хотя пятый президент утверждает, что запланировал поездку заграницу заранее, в ГБР считают иначе. Следствие установило, что билеты на самолет Петр Порошенко приобрел в день вылета.

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Правда, лидер "Европейской солидарности" за это время уже успел побывать в Стамбуле на встрече с Варфоломеем и посетить ряд публичных мероприятий в Варшаве.

Ответ Зеленскому

"Я приеду – поговорим", – эту фразу Порошенко повторяет в своих последних интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.

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Риторика оппозиционного политика явно указывает на то, что никто не будет сидеть сложа руки и ждать ареста. Напротив, Петр Порошенко дает понять, что арест имущества и подозрение в госизмене – это якобы очередной виток репрессий власти против оппозиции.

"Разве это для меня новость? Я три года по 130 делам хожу по вызову, но у меня есть свой график", – заявил он 29 декабря из Варшавы.

Обыски в "ЕС"

Более грозные заявления звучат от имени парти Порошенко – "Европейской солидарности". Накануне Рождества, 6 января там сказали, что решение об аресте имущества пятого президента "вынесено зеленой нечистью". Нетрудно догадаться, о ком идет речь.

А руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов подогрел тему "репрессий" новостью об обысках у ряда соратников Порошенко. Среди них – экс-депутат Сергей Березенко и помощник пятого президента Юрий Онищенко.

Арест телеканалов

Но главной новостью "Европейская солидарность" называет арест активов телеканалов "Прямой" и "5 канал". Ключевой тезис соратников Порошенко: власть атакует свободу слова и пытается закрыть независимые СМИ.

"Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве", – сказали там.

Нардепы от "ЕС" говорили это на всех эфирах настолько громко, что Госбюро расследований пришлось отдельно разъяснить ситуацию. Дваджды. Там сказали, что это неправда. Сообщения на сайте появились 7 и 10 января.

Каналы (не)Порошенко

Еще в ноябре прошлого года Петр Порошенко перестраховался от закона про олигархов и передал активы телеканалов медиахолдингу "Свободные медиа", который принадлежит коллективу СМИ и народным депутатам из "ЕС".

Но как тогда могут арестовать имущество "Прямого" и "5 канала", если формально они не являются активами пятого президента?

По версии ГБР, если кратко – никак. В Бюро объяснили, что оппозиционные медиа могут и дальше свободно работать. Причина в том, что под арестом находятся два предприятия – ООО "Автор ТВ" и его "дочка" "ТРК-НБМ Запорожье". Оба принадлежат Порошенко. Но ни одно из них, как уверяет ГБР, не затрагивает интересы оппозиционных телеканалов.

У Порошенко здесь нашли, что ответить. Адвокат Игорь Головань уверяет, что два арестованных предприятия все же ретранслируют "Прямой" и "5 канал" и, что самое интересное – они не принадлежат Порошенко.

Защитники пятого президента указали, что реестр юридических лиц с опозданием меняет собственников активов. И там просто еще не успели обновить данные. Адвокат Головань заявил, что случайностям не верит и выразил позицию: такая "ошибка" в ходатайстве прокуроров – умышленная.

Во всяком случае возникшая правовая коллизия никак не отобразилась на работе телеканалов. "Прямой" и "5 канал" до сих пор вещают в эфире. Тем не менее в ГБР решили оправдываться в ответ на "контрнаступление" Петра Порошенко и его соратников.

И что тогда получается: либо ГБР не арестовывало активы каналов и у Порошенко нагнетают истерию, либо команда пятого президента действительно подловила силовиков на юридической оплошности, и теперь правоохранители пошли на попятную? Третьего не дано.

Однако выяснить времени нет. Партия "Европейская солидарность" один за другим наносит медиаудары по всем фронтам. Начиная от заявлений о репрессиях оппозиции, давлении на свободу слова и заканчивая обвинениями силовиков в непрофессионализме, а Зеленского – в личной мести. ГБР лишь остается отбиваться, опровергая бесчисленные заявления и попутно уверяя общество в беспристрастном расследовании.

До возвращения Петра Алексеевича в Украину соратники действительно подняли знатную шумиху. Ведь, если и будет арест политика – очевидно, для Порошенко выгодно, чтобы он был громким, скандальным и, конечно же, политически мотивированным. Мы еще не знаем, какие аргументы будут использованы Генпрокуратурой в суде – однако сражение за благосклонность электората уже началось.

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