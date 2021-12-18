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Раскрытая стамбульская тайна Порошенко после инцидента с ГБР – фото

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 декабря, 17:26
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Пятый президент Украины совершает важный дипломатический визит
В понедельник Порошенко ждут в ГБР, но он улетел / Коллаж "Сегодня"
В понедельник Порошенко ждут в ГБР, но он улетел / Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко совершил визит к Вселенскому Патриарху Варфоломею. Таким образом стала известна цель его спешной поездке в Стамбул, где политик оказался сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить ему повестку.

Тайну поездки в Турцию Петр Алексеевич раскрыл на своей странице в Фейсбуке.

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Важный визит

"Об этой встрече мы договорились еще 15 декабря во время телефонного разговора, посвященного третьей годовщине Объединительного собора. Мы продолжим нашу общую работу и в будущем", – написал пятый президент.

Порошенко на приеме у Патриарха Варфоломея в Стамбуле
Порошенко на приеме у Патриарха Варфоломея в Стамбуле

Он также сообщил, что во время визита обсудили перспективы дальнейшей поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь, признания ее другими православными церквями. "Мы отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога единения украинского общества", – резюмировал Порошенко.

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Дальше у Петра Алексеевича запланирован визит в Польшу.

Совпадение

Накануне вечером появилась информация, что сотрудники Государтвенно бюро расследований (ГБР) попытались вручить Петру Алексеевичу повестку на допрос, когда он выходил из здания Верховной Рады. Однако политик очень быстро сел в свой автомобиль, который тут же поехал, не дождавшись, пока все пассажиры закроют двери в машине.

Порошенко пытаются вручить повестку

Буквально через два часа Петра Алексеевича заметили пассажиры в аэропорту, когда он садился на рейс в Турцию. Мгновенно фото оказалось в соцсетях.

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В "Европейской солидарности" объяснили спешный отлет их лидера за границу, необходимостью совершения дипломатического визита.

"В отличие от Зеленского Порошенко защищает Украину на всех фронтах. Один из важнейших на сегодняшний день – это международная поддержка", – сказано на странице партии в Фейсбуке.

Уголовное преследование

По данным СМИ, Петра Порошенко вызывали в понедельник, 20 декабря, для вручения подозрения по дел об измене родине, по которому также проходит народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

На сайте ГБР сказано, что следователи ДБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора расследуют дело "по преступной схеме доставки угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".

"17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко. Однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Реакция ЕС

"В этот раз для политического преследования он (Владимир Зеленский – Ред.) снова использует ручное ДБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика". Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности", – сказано в заявлении "Европейськой солидарности".

Ситуация

Только 10 декабря генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время визита в США заявила, что пока новых процессуальных решений в отношении бывшего президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко нет.

В начале октября куму Путина (Виктору Медведчуку) сообщили о новом подозрении – ему вменяют госизмену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").

15 ноября экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин был вызван в ГБР по подозрения в деле о контрабанде угля.

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