Дело Медведчука: подозреваемого экс-министра позвали на допрос

Экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина вызывают в ГБР по подозрения в деле о контрабанде угля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Бюро проводит досудебное расследование в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медвечука, экс-министра Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяры, которые фигурируют в так называемом угольном деле о контрабанде топлива с оккупированного Донбасса", – говорится в сообщении.
Также в ГБР отметили, что он вызывается в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины.
Следователи его ждут 19 ноября.
Далее по теме
Кто может быть виноват
- Демчишин не единственный подозревается в спонсировании боевиков. 8 октября 2021 года нардепу Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.
- Нынешний народный депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
- Всего в течение 2015 года организациям "ЛНР" и "ДНР" было перечислено, обналичено и распределено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме.
- В феврале этого года журналисты опубликовали запись разговора, на котором голоса, похожие на Медведчука и Суркова, обсуждали организацию торговли углем в ОРДЛО в 2014 году.