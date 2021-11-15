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Дело Медведчука: подозреваемого экс-министра позвали на допрос

15 ноября, 19:02
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Дело касается угля, который поступал на временно оккупированные территории
ГБР хочет разобраться в ситуации с углем
ГБР хочет разобраться в ситуации с углем / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина вызывают в ГБР по подозрения в деле о контрабанде угля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Бюро проводит досудебное расследование в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медвечука, экс-министра Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяры, которые фигурируют в так называемом угольном деле о контрабанде топлива с оккупированного Донбасса", – говорится в сообщении.

Также в ГБР отметили, что он вызывается в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины.

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Следователи его ждут 19 ноября.

Кто может быть виноват

  • Демчишин не единственный подозревается в спонсировании боевиков. 8 октября 2021 года нардепу Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.
  • Нынешний народный депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
  • Всего в течение 2015 года организациям "ЛНР" и "ДНР" было перечислено, обналичено и распределено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме.
  • В феврале этого года журналисты опубликовали запись разговора, на котором голоса, похожие на Медведчука и Суркова, обсуждали организацию торговли углем в ОРДЛО в 2014 году.

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