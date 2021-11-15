Справа Медведчука: підозрюваного екс-міністра покликали на допит

Екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина викликають у ДБР за підозрою у справі про контрабанду вугілля. Про це повідомляє прес-служба Державне бюро розслідувань.
"Бюро проводить досудове розслідування стосовно нардепа від ОПЗЖ Віктора Медвечука, екс-міністра Володимира Демчишина та бізнесмена Сергія Кузяри, які фігурують у так званій вугільній справі про контрабанду палива з окупованого Донбасу", – йдеться у повідомленні.
Також у ДБР зазначили, що він викликається відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України.
Слідчі на нього чекають 19 листопада.
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Хто може бути винен
- Демчишин не єдиний підозрюється у спонсоруванні бойовиків. 8 жовтня 2021 року нардепу Віктору Медведчуку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – на початку 2015 року.
- Нинішній народний депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" та "ДНР" та здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. При цьому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго та ВАТ "Центренерго" до укладання договорів із двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.
- Всього протягом 2015 року організаціям "ЛНР" та "ДНР" було перераховано, переведено в готівку та розподілено не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі.
- У лютому цього року журналісти опублікували запис розмови, на якій голоси, схожі на Медведчука та Суркова, обговорювали організацію торгівлі вугіллям в ОРДЛО у 2014 році.