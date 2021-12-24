"Приеду – поговорим": Порошенко жестко высказался о подозрении в госизмене

Пятый президент Украины Петр Порошенко откровенно высказался об объявлении ему подозрения в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По его словам, убедительных доказательств нет.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
"Это сумасшествие. Я 5-й президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров", – сказал он.
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Напомним, что 21 декабря Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину в начале января – сразу, как отгуляет все новогодние праздники.
В чем подозревают Порошенко
- По версии следствия, якобы Порошенко участвовал в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 млрд грн.
- На 23 декабря Порошенко вызвали в ГБР для вручения ходатайства о мере пресечения. Хотя прокуроры еще не определились, какую именно меру пресечения будут просить у суда.
- "Политически мотивированное фейковое подозрение" – так в партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали происходящее вокруг их лидера.
- По делу также проходит кум Владимира Путина и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР"/"ДНР" 8 октября.
- США и Великобритания сдержанно отнеслись к объявлению подозрения пятому президенту Петру Порошенко и настаивают на честном расследовании и беспристрастном суде. Посольство США в Украине рассчитывает, что дело не будет политически мотивированным.