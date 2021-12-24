"Приеду – поговорим": Порошенко жестко высказался о подозрении в госизмене

Политик возмущен предъявленными ему обвинениями

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко откровенно высказался об объявлении ему подозрения в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По его словам, убедительных доказательств нет.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

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"Это сумасшествие. Я 5-й президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров", – сказал он.

Напомним, что 21 декабря Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину в начале января – сразу, как отгуляет все новогодние праздники.

В чем подозревают Порошенко