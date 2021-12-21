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Порошенко заподозрили в госизмене – как отреагировали в США и Британии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
21 декабря, 16:25
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Британия и США высказались о ситуации вокруг Порошенко. Коллаж "Сегодня"
Британия и США высказались о ситуации вокруг Порошенко. Коллаж "Сегодня"

США и Великобритания сдержанно отнеслись к объявлению подозрения пятому президенту Петру Порошенко и настаивают на честном расследовании и беспристрастном суде.

Посольство США в Украине рассчитывает, что дело не будет политически мотивированным.

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"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – написали американские дипломаты в Twitter.

Британский посол Мелинда Симмонс заявила, что внимательно следит за ситуацией с предъявлением политику подозрения.

"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", – написала она в Twitter.

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Подозрение Порошенко

  • Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Политика вызвали в ГБР на 23 декабря для вручения ходатайства о мере пресечения. Хотя прокуроры еще не определились, какую именно меру пресечения будут просить у суда.
  • Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.

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