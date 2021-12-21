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Порошенка запідозрили у держзраді – як відреагували у США та Британії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
21 грудня, 16:25
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Британія та США висловилися про ситуацію навколо Порошенка. Колаж "Сьогодні"
Британія та США висловилися про ситуацію навколо Порошенка. Колаж "Сьогодні"

США та Велика Британія стримано поставилися до оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку і наполягають на чесному розслідуванні та неупередженому суді.

Посольство США в Україні сподівається, що справа не буде політично мотивованою.

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"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах", – написали американські дипломати у Twitter.

Британський посол Мелінда Сіммонс заявила, що уважно стежить за ситуацією з оголошенням політику підозри.

"Життєво важливо, щоб правоохоронні органи та судові органи розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість та дотримання належної правової процедури", – написала вона в Twitter.

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Підозра Порошенкові

  • Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Політика викликали у ДБР на 23 грудня для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід проситимуть у суду.
  • Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.

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