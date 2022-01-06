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Підозра Порошенку: коли нардеп повернеться в Україну

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 11:26
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Печерський суд планує розглянути клопотання про арешт майна лідера партії "Європейська Солідарність"
Порошенко повернеться 17 січня
Порошенко повернеться 17 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, якому повідомили про підозру у держзраді, повернеться в Україну 17 січня.

Про це він написав у Facebook.

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Нардеп уточнив, що повернеться не для того, щоб "захищатися від Зеленського, а для того щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва та зовнішньої агресії".

"Від спроб збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні", – заявив Порошенко.

Порошенко заявив, що планує скористатись правом народного депутата та одразу після повернення хоче зустрітись з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

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Можливий арешт майна

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський суд планує розглянути клопотання про арешт майна лідера партії "Європейська Солідарність".

За його словами, одному із адвокатів Порошенка надійшло смс-повідомлення про судове засідання, хоча згідно із законом про такі клопотання повинні попередити заздалегідь нардепа – він повинен бути присутнім.

"Вчора після 16:00 один з адвокатів нашого об’єднання Іван Чорний отримав смс про те, що сьогодні о 9:30 тут буде розглядатися клопотання прокурора на прізвище Белкін стосовно, як там написано, арешту майна Петра Порошенка", – сказав Головань.

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Підозра у держзраді

20 грудня 2021 року ДБР повідомило про підозру у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій Петру Порошенку. Це сталось у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Оскількі слідчі не змогли повідомити нардепу про підозру особисто, вони надіслали повідомлення за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи п'ятого президента..

Зазначимо, що раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину та народному депутату фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Раніше ми повідомляли, що секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що можуть бути прийняті санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.

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