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У партії Порошенка пройшли обшуки – що шукали

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
29 грудня, 15:34
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Сам лідер партії за кордоном, але за його відсутності силовики теж не сиділи склавши руки
Поки Порошенко за кордоном до його соратників завітали силовики. Колаж "Сьогодні"
Поки Порошенко за кордоном до його соратників завітали силовики. Колаж "Сьогодні"

У представників партії "Європейська солідарність" сьогодні було проведено обшуки. Про це повідомив на брифінгу керівник центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов.

"Сьогодні о 7-й ранку пройшли обшуки у представників нашої партії, зокрема, обшукували будинок помічника (п'ятого) президента Юрія Онищенка, а також екснардепа Сергія Березенка та інших наших колег. Вони шукали документи, пов'язані з вугіллям не 21-го року, а 2014-го", – сказав він.

Турчинов зазначив, що силовики нічого так і не знайшли. При цьому політик вважає, що ці обшуки мають на меті "демонстративний терор і залякування".

"Нічого не знайшли, але таке привітання новорічне передали", – наголосив політик.

Підозра п'ятому президентові

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т. зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
  • Також Порошенко готує відповідь Зеленському щодо підозри у держзраді. П'ятий президент України залишив послання для влади – обіцяє про все поговорити.

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1/2
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2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
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Смешко Смешко
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Мураєв Мураєв
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