У партії Порошенка пройшли обшуки – що шукали

Сам лідер партії за кордоном, але за його відсутності силовики теж не сиділи склавши руки

Поки Порошенко за кордоном до його соратників завітали силовики. Колаж "Сьогодні"

У представників партії "Європейська солідарність" сьогодні було проведено обшуки. Про це повідомив на брифінгу керівник центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов.

"Сьогодні о 7-й ранку пройшли обшуки у представників нашої партії, зокрема, обшукували будинок помічника (п'ятого) президента Юрія Онищенка, а також екснардепа Сергія Березенка та інших наших колег. Вони шукали документи, пов'язані з вугіллям не 21-го року, а 2014-го", – сказав він.

Турчинов зазначив, що силовики нічого так і не знайшли. При цьому політик вважає, що ці обшуки мають на меті "демонстративний терор і залякування".

"Нічого не знайшли, але таке привітання новорічне передали", – наголосив політик.

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