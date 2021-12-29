У партії Порошенка пройшли обшуки – що шукали

У представників партії "Європейська солідарність" сьогодні було проведено обшуки. Про це повідомив на брифінгу керівник центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов.
"Сьогодні о 7-й ранку пройшли обшуки у представників нашої партії, зокрема, обшукували будинок помічника (п'ятого) президента Юрія Онищенка, а також екснардепа Сергія Березенка та інших наших колег. Вони шукали документи, пов'язані з вугіллям не 21-го року, а 2014-го", – сказав він.
Турчинов зазначив, що силовики нічого так і не знайшли. При цьому політик вважає, що ці обшуки мають на меті "демонстративний терор і залякування".
"Нічого не знайшли, але таке привітання новорічне передали", – наголосив політик.
Підозра п'ятому президентові
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т. зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
- Також Порошенко готує відповідь Зеленському щодо підозри у держзраді. П'ятий президент України залишив послання для влади – обіцяє про все поговорити.