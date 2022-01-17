Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Влада Події

Силовики, затори та мітинг: як в аеропорту Києва чекають на Порошенка (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 07:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Літак із п'ятим президентом України має здійснити посадку о 09:10
В аеропорту очікують на повернення Порошенка. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
В аеропорту очікують на повернення Порошенка. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

В аеропорту "Київ" готуються до прильоту п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Вже зараз на місці багато поліції та бійців спецпідрозділів. Всередину будівлі пускають лише за наявності квитків на виліт.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"
Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"
Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"
Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

Реклама

Біля терміналу "А", де очікується приліт Порошенка, вже зібралося близько 200 його прихильників. Усі узбіччя заставлені машинами та мікроавтобусами з рівненськими, київськими, харківськими, донецькими та іншими номерами.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Реклама

Деякі з тих, хто приїхав, мало обізнані, куди йти, а інші монтують сцену. Спостерігається невеликий затор з авто поблизу аеропорту.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Зона прильоту в аеропорту також під охороною поліції.

"В аеропорту, таке враження, охороняється, кожен куточок", – каже наш кореспондент.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва із закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. У свою чергу Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Перед вильотом нардеп дав пресконференцію у Варшаві. "Сьогодні" зібрали основні тези.

Підозра п'ятому президентові

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.
  • Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Захоплять аеропорт, вимкнуть опалення та погасять зв'язок: навіщо Росії потрібна атака хакерів по Україні перед вторгненням Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
Анна Ткаченко Таємне послання Росії: на переговори про Україну США відправили "сріблясту лисицю" з бурштиновим амулетом Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

51 985

захворіло за тиждень в Україні

+86%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти