Останні слова Порошенка перед вильотом до Києва: основні тези

Політик підтвердив, що приїде завтра, 17 січня, до суду

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сьогодні, 16 січня, напередодні повернення в Україну дав пресконференцію в Українському домі у Варшаві.

"Сьогодні" зібрали основне із заяв політика.

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Порошенко не вірить у можливий арешт

Нардеп відкинув можливість свого арешту після повернення в Київ. Він заявив, що не бачить підстав для цього.

"Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього. Упевнений, що Зеленський не зробить цього – не вистрілить собі у ногу. Немає підстав (для затримання. – Ред.), тому нема чого коментувати", – сказав Порошенко.

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Також політик заявив, що сам приїде до Печерського районного суду Києва, та додав, що не дуже довіряє цьому відомству.

Літак з Порошенком можуть посадити не в Жулянах

Порошенко припускає, що літак, яким він летітиме до Києва, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість Жулян, як заплановано. У своєму коментарі він згадав опозиціонера та журналіста Романа Протасевича, якого затримали білоруські спецслужби у Мінську, екстрено посадивши літак Ryanair.

"Чи можуть його (літак. – Ред.) посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід з Протасевичем – де, що, куди саджати. Тому що вони літак з "вагнерівцями" не можуть саджати, а літак WizzAir вони можуть саджати. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться", – сказав Порошенко.

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Крім того, політик порівняв себе з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

"Зовні, якщо ти не знаєш внутрішніх реалій, схоже на повернення Навального в Росію. Мені мій адвокат підказав, я цього не усвідомлював... Виявляється, Навальний прилетів до Москви 17 січня. Ми не вибирали ці асоціації", – сказав він.

Політик розкритикував Банкову

Порошенко звинуватив у своєму переслідуванні президента Володимира Зеленського. Він жорстко розкритикував Банкову та звинуватив команду президента у тотальному стеженні.

"За моєю інформацією, архітектором моєї справи є Зеленський, який дає вказівки, організовує та несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський (Ігор Коломойський, український олігарх. – Ред.), я це стверджую авторитетно – як помста за ПриватБанк, помста за всі ці речі", – сказав нардеп.

Навіщо Порошенко повертається в Україну?

Нардеп заявив, що повертається в Україну, щоб боротися за країну, а не проти Зеленського. Він зазначив, що президент для нього – опонент, а не ворог.

Крім того, Порошенко додав, що приїздить в Україну, щоб скликати позачергову сесію парламенту.

"Всі говорять про агресію у європейських парламентах, а ми не можемо скликати позачергову сесію Верховної Ради", – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться в Київ з європейської поїздки, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

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