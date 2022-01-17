Скандал у суді: Порошенко заявив про провокацію з безкоштовним адвокатом

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час засідання у Печерському суді заявив про спробу влади нав'язати йому безкоштовного державного адвоката, попри те, що він уже має захисників. Але той адвокат узяв самовідвід.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"Не маючи для цього жодних правових підстав, влада спробувала незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що мої адвокати представлені у судовому засіданні. З цього приводу я звертатимуся до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування автора та виконавця цієї провокації у сценарії з позбавлення мене від права на захист", – сказав політик.
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Порошенко також попросив суддю посприяти та дати доручення.
"На яких підставах і хто дав доручення щодо надання мені безкоштовного адвоката. Мені не потрібен безплатний адвокат і я вимагаю розслідування цієї провокації", – сказав він.
Зазначимо, суддя оголосив перерву для того, щоб адвокати Порошенка могли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки вони не мали такої можливості перед засіданням. Суд поновиться о 14:00.
Повернення Порошенка
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.