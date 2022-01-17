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Скандал у суді: Порошенко заявив про провокацію з безкоштовним адвокатом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 січня, 12:30
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П'ятий президент України має намір звертатися до суду
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час засідання у Печерському суді заявив про спробу влади нав'язати йому безкоштовного державного адвоката, попри те, що він уже має захисників. Але той адвокат узяв самовідвід.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Не маючи для цього жодних правових підстав, влада спробувала незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що мої адвокати представлені у судовому засіданні. З цього приводу я звертатимуся до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування автора та виконавця цієї провокації у сценарії з позбавлення мене від права на захист", – сказав політик.

Порошенко також попросив суддю посприяти та дати доручення.

"На яких підставах і хто дав доручення щодо надання мені безкоштовного адвоката. Мені не потрібен безплатний адвокат і я вимагаю розслідування цієї провокації", – сказав він.

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Зазначимо, суддя оголосив перерву для того, щоб адвокати Порошенка могли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки вони не мали такої можливості перед засіданням. Суд поновиться о 14:00.

Повернення Порошенка

  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
  • Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.
  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

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