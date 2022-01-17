Скандал у суді: Порошенко заявив про провокацію з безкоштовним адвокатом

П'ятий президент України має намір звертатися до суду

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час засідання у Печерському суді заявив про спробу влади нав'язати йому безкоштовного державного адвоката, попри те, що він уже має захисників. Але той адвокат узяв самовідвід.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Не маючи для цього жодних правових підстав, влада спробувала незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що мої адвокати представлені у судовому засіданні. З цього приводу я звертатимуся до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування автора та виконавця цієї провокації у сценарії з позбавлення мене від права на захист", – сказав політик.

Порошенко також попросив суддю посприяти та дати доручення.

"На яких підставах і хто дав доручення щодо надання мені безкоштовного адвоката. Мені не потрібен безплатний адвокат і я вимагаю розслідування цієї провокації", – сказав він.

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Зазначимо, суддя оголосив перерву для того, щоб адвокати Порошенка могли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки вони не мали такої можливості перед засіданням. Суд поновиться о 14:00.

Повернення Порошенка