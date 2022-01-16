Погрожують та затримують: соратники Порошенка не можуть доїхати до аеропорту — фото, відео

Нардепка Софія Федина заявила, що людей не пускають на мирну акцію

Прихильникам п'ятого президента Петра Порошенка не дають змоги доїхати до аеропорту "Київ" у Жулянах, щоб зустріти політика з рейсу з Варшави. На це поскаржилася у своєму Telegram-каналі нардепка з партії "Європейська Солідарність" Софія Федина.

"Скасування електричок на Жуляни, скасування поїздів із регіонів, залякування лабораторій, які роблять тести. Поліція масово виставляє пости на під'їздах до Києва, адміністрації обдзвонюють людей та залякують санкціями. Янукович у квадраті або в кубі навіть... П.С. інформуйте, а який маразм влада ще вигадала, щоб не дати людям приїхати до Києва зустріти Петра Порошенка?" — написала вона.

"Тиснуть на перевізників"

Також Федина повідомила, що прихильникам Порошенка не дають виїхати з Івано-Франківська на акцію на його підтримку

Реклама

"В останні дні представники партії "Європейська Солідарність" в Івано-Франківській області, активісти та перевізники, які планують приїхати на акцію на підтримку Петра Порошенка, отримують застереження та погрози. Зокрема, перевізникам наполегливо рекомендують відмовитись від участі у поїздці, якщо хочуть зберегти цілим свій транспорт", — повідомила вона.

Федіна вважає, що влада діє так само як за часів президентства Віктора Януковича, коли розпочинався Майдан.

"Очевидно, що президент Зеленський боїться масової акції українців на підтримку лідера опозиції Петра Порошенка. Саме підконтрольні йому силовики роблять усе, щоб не допустити участі українців із регіонів в акції. Це нагадує повернення у найгірші часи режиму Януковича, коли силовики робили все можливе, аби українці не могли доїхати на Майдан", — заявила депутат.

Від імені територіальної організації "Євросолідарності" вона вимагала припинити тиск на охочих поїхати на акцію та перевізників.

Люди скаржаться: затримали силовики

Також стало відомо, що на Донеччині силовики затримали автобус із прихильниками Порошенка. Про це повідомив депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко.

Реклама

"Команду Європейської Солідарності міста Краматорська зупинили на блокпосту. Вимагають для огляду особисті речі. Чому вважають, що ми є якісь злочинці", – заявив він.

Реклама

Депутат зазначив, що через цю затримку активісти з Краматорська можуть не встигнути в аеропорт до прибуття Петра Порошенка.

Аеропорт "заміновано"

Додамо, вдень 16 січня поліція Києва отримала повідомлення про те, що у столиці заміновано аеропорт "Київ", до якого у понеділок уранці прилітає Петро Порошенко. Крім аеропорту, було "заміновано" аеропорт "Бориспіль" та низку ТРЦ, повідомив "Укрінформ". Поліція перевірила інформацію.

Справа проти Порошенка