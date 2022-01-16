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Погрожують та затримують: соратники Порошенка не можуть доїхати до аеропорту — фото, відео

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 січня, 23:54
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Нардепка Софія Федина заявила, що людей не пускають на мирну акцію

Прихильникам п'ятого президента Петра Порошенка не дають змоги доїхати до аеропорту "Київ" у Жулянах, щоб зустріти політика з рейсу з Варшави. На це поскаржилася у своєму Telegram-каналі нардепка з партії "Європейська Солідарність" Софія Федина.

"Скасування електричок на Жуляни, скасування поїздів із регіонів, залякування лабораторій, які роблять тести. Поліція масово виставляє пости на під'їздах до Києва, адміністрації обдзвонюють людей та залякують санкціями. Янукович у квадраті або в кубі навіть...

П.С. інформуйте, а який маразм влада ще вигадала, щоб не дати людям приїхати до Києва зустріти Петра Порошенка?" — написала вона.

"Тиснуть на перевізників"

Також Федина повідомила, що прихильникам Порошенка не дають виїхати з Івано-Франківська на акцію на його підтримку

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"В останні дні представники партії "Європейська Солідарність" в Івано-Франківській області, активісти та перевізники, які планують приїхати на акцію на підтримку Петра Порошенка, отримують застереження та погрози.

Зокрема, перевізникам наполегливо рекомендують відмовитись від участі у поїздці, якщо хочуть зберегти цілим свій транспорт", — повідомила вона.

Федіна вважає, що влада діє так само як за часів президентства Віктора Януковича, коли розпочинався Майдан.

"Очевидно, що президент Зеленський боїться масової акції українців на підтримку лідера опозиції Петра Порошенка. Саме підконтрольні йому силовики роблять усе, щоб не допустити участі українців із регіонів в акції. Це нагадує повернення у найгірші часи режиму Януковича, коли силовики робили все можливе, аби українці не могли доїхати на Майдан", — заявила депутат.

Від імені територіальної організації "Євросолідарності" вона вимагала припинити тиск на охочих поїхати на акцію та перевізників.

Люди скаржаться: затримали силовики

Також стало відомо, що на Донеччині силовики затримали автобус із прихильниками Порошенка. Про це повідомив депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко.

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"Команду Європейської Солідарності міста Краматорська зупинили на блокпосту. Вимагають для огляду особисті речі. Чому вважають, що ми є якісь злочинці", – заявив він.

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Депутат зазначив, що через цю затримку активісти з Краматорська можуть не встигнути в аеропорт до прибуття Петра Порошенка.

Аеропорт "заміновано"

Додамо, вдень 16 січня поліція Києва отримала повідомлення про те, що у столиці заміновано аеропорт "Київ", до якого у понеділок уранці прилітає Петро Порошенко. Крім аеропорту, було "заміновано" аеропорт "Бориспіль" та низку ТРЦ, повідомив "Укрінформ". Поліція перевірила інформацію.

Справа проти Порошенка

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й хто шукав силовиків.
  • Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.
  • Порошенко планує повернутися до України 17 січня після здійснення ряду міжнародних візитів та новорічних свят.

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