Нічого не вдалося зробити: ДБР заявило про провал із Порошенком в аеропорту

Детективи в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку до суду

Порошенко сьогодні повернувся до України / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Київ", куди прилетів п'ятий президент України Петро Порошенко, слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку до суду. Про це на брифінгу представник держбюро розповіла Тетяна Саф'ян.

"Сьогодні ДБР намагалося вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів", – заявила вона.

Водночас нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі розповів про події в аеропорту.

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За його словами, у той момент, коли у Порошенка відібрали на прикордонному контролі паспорт, до нього підійшли слідчі ДБР. Вони хотіли вручити йому повістку до суду, але через плутанину у них це не вийшло.

"З якихось бокових дверей з'являється слідчий ДБР і ще кілька супроводжуючих. За ідеєю, вони повинні йому щось зачитати, але крик посилюється, починається тиснява і розібрати до ладу нічого неможливо. Паспорт, як і раніше, не віддають. До моменту, поки слідчий ДБР не вламується в кабінку прикордонника (!) із криком: "віддай паспорт". Він віддає. Але тут вступають депутати, оточивши Порошенка у кільце, вони випхали його у вузький коридор, що веде до зали прильоту. Слідчий та його супроводжуючі намагаються наздогнати. Камери – за ними; у результаті тисняви слідчий спотикається і падає посеред коридору. Ці кілька секунд вирішують результат справи – Порошенко з депутатами встигає дійти до виходу", – розповів він.

Історія з поверненням Порошенка

17 січня Петро Порошенко повернувся до України після закордонної поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05. Після прибуття в нього забрали паспорт на паспортному контролі в аеропорту "Київ". Згодом документ йому повернули.

Петро Порошенко після повернення з європейської поїздки прибув Печерський суд. Засідання розпочалося об 11:00.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".

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