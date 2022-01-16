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Несподіваний поворот: Порошенка попросили залишитись у Європі

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Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 січня, 22:57
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Петро Порошенко розповів, хто погано спатиме напередодні його повернення

П'ятого президента України Петра Порошенка просили залишитись у Європі. Про це політик розповів у прямому ефірі програми "Підсумки з Олегом Панютою". на телеканалі "Україна" .

Зокрема, політик відповів на запитання, чи спокійно спатиме напередодні вильоту в Україну.

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"Щоб спокійно спати, потрібна основна складова – чисте сумління. Я спатиму як дитина. Думаю, дуже погано спатимуть прокурори та слідчі, Татарови, Смирнови, Портнови та вся ця камарилья Володимира Олександровича, яка влаштувала цю дуже погану для України справу. Ця подія, на жаль, стає подією не лише для України, а й усієї Європи", — сказав він.

Зустрічі та переговори

Порошенко розповів, чим займався упродовж місяця за кордоном. Він зустрівся з Вселенським патріархом, взяв участь у міжнародному безпековому Форумі, у багатьох європейських столицях зустрічався з європарламентаріями.

"Був дуже інтенсивний обмін думками. Були дуже корисні зустрічі в Парижі, в інших європейських столицях, у Брюсселі, де були зустрічі з європарламентаріями, керівництвом Європейської народної партії — найбільшої в ЄС, яка є нашою сестринською партією.

Скрізь ми порушували питання захисту України, об'єднання та солідарності на випадок продовження російської агресії проти нашої держави. Причому йшлося не лише про військовий компонент агресії. Я вже точно знаю, що таке гібридна війна — це і кібервиклики, і інформаційні виклики, і політичні, втручання у виборчі кампанії, фейкові новини та багато іншого. То був дуже насичений графік.

Але найголовніше – у мене були ще дві важливі зустрічі: з дітьми та онуками, зустрічі з якими заважав ковід", – розповів він.

Порошенко пояснив, чому було обрано дату для повернення 17 січня.

"Я повертаюся 17-го, тому що це початок політичного сезону, Володимир Олександрович нарешті завершив свою відпустку в горах, і, нарешті, я сподіваюся, повернувся до Києва, щоб почати займатися своїми справами — обороняти державу, забезпечувати енергетичну та військову безпеку", – сказав він.

"Радили не повертатися"

Також політик повідомив, що йому натякали на те, щоби він не повертався на батьківщину.

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"Телефонували з найближчого оточення Зеленського, виходили на членів моєї команди і наполегливо радили, що вони з розумінням поставляться до того, якщо я залишусь у Європі. Але я повертаюся, це моя відповідальність перед мільйонами виборців, які проголосували за мене у 2014 році та у 2019 році.

Я хочу подякувати пану Зеленському за те, що він дав привід тисячам людей відправити мені по смс і через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть тим, від яких я цього не очікував, і вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка. Вони підтримали демократію в Україні, європейський вибір, і те щоб Україна не була відкинута назад до Малоросії часів Януковича, у руйнацію демократії, політичну розправу над лідером опозиції", — сказав він.

Справа проти Порошенка

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру . Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки . Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й хто шукав силовиків.
  • Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.

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