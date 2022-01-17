То був безплатний адвокат чи ні? У ДБР відповіли Порошенку

У Державному бюро розслідувань заявили, що не залучали безплатного адвоката для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Інформація про залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою і не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.
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У ДБР додали, що з'ясовують усі обставини поширення цієї інформації, після чого буде надано правову оцінку таким діям.
Що сталося?
Порошенко під час засідання у Печерському суді заявив про спробу влади нав'язати йому безплатного державного адвоката, незважаючи на те що він уже має захисників. Але адвокат узяв самовідвід.
"Не маючи для цього жодних правових підстав, влада спробувала незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що мої адвокати представлені у судовому засіданні. З цього приводу я звертатимуся до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування автора та виконавця цієї провокації у сценарії з позбавлення мене права на захист", – сказав політик.
Порошенка мали затримати ще в аеропорту?
Богдан Глядик повідомив подробиці свого призначення державним адвокатом Петра Порошенка. Виявляється, його було залучено для надання правової допомоги особі, яка затримана!
"Я так розумію, що все ж планувалося, що Петро Олексійович буде затриманий безпосередньо в аеропорту, тому що саме туди мене викликали", — заявив адвокат.
Підозра п'ятому президентові
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт із самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Крім того, на паспортному контролі у Порошенка забрали паспорт, але повернули через 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося врегулювати лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.