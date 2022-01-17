То був безплатний адвокат чи ні? У ДБР відповіли Порошенку

Слідчі з'ясовують, звідки взялася така інформація

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У Державному бюро розслідувань заявили, що не залучали безплатного адвоката для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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"Інформація про залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою і не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що з'ясовують усі обставини поширення цієї інформації, після чого буде надано правову оцінку таким діям.

Що сталося?

Порошенко під час засідання у Печерському суді заявив про спробу влади нав'язати йому безплатного державного адвоката, незважаючи на те що він уже має захисників. Але адвокат узяв самовідвід.

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"Не маючи для цього жодних правових підстав, влада спробувала незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що мої адвокати представлені у судовому засіданні. З цього приводу я звертатимуся до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування автора та виконавця цієї провокації у сценарії з позбавлення мене права на захист", – сказав політик.

Порошенка мали затримати ще в аеропорту?

Богдан Глядик повідомив подробиці свого призначення державним адвокатом Петра Порошенка. Виявляється, його було залучено для надання правової допомоги особі, яка затримана!

"Я так розумію, що все ж планувалося, що Петро Олексійович буде затриманий безпосередньо в аеропорту, тому що саме туди мене викликали", — заявив адвокат.

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Підозра п'ятому президентові