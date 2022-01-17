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Чому від Порошенка вимагають мільярд – пояснення адвоката

Павло Заяць Павло Заяць
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17 січня, 19:10
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Для сторони захисту вимога прокуратури не стала несподіванкою

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков розповів, чому сторона обвинувачення у справі Порошенка вимагає мільярд гривень застави як запобіжний захід.

"Чому мільярд – дуже простий розрахунок. Якщо додати 200 млн грн, на які було поставлено "Укренерго" вугілля у 2014-15 роках, якщо до цих 200 млн додати 3 млрд, які не були сплачені за африканські контракти, це дорівнює 3,2 млрд, і означає, що застава має бути мільярд. Якщо хтось не зрозумів цього розрахунку, я не винний – питання до прокурорів", – заявив Новіков в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами адвоката, для нього не було несподіванкою, коли обвинувачення попросило таку заставу.

"Я нагадую, що півтора року тому в липні в цій самій залі, у цій самій будівлі, коли розглядалася попередня спроба обрати заставу Петру Порошенку, Генпрокуратура спершу запропонувала 10 млн грн, і на той час ще вважалося, що це велика застава. Ви знаєте, що епоха зубожіння в нас не закінчилась, з тих часів у нас застава понад 100 млн і навіть 1 млрд вже не є чимось небаченим", – зазначив він.

Новіков розповів, чому ставлення генпрокурора Ірини Венедіктової до цієї справи різко змінилося.

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"Чому Венедіктова тоді заявила, що заяви Порошенка про те, що він не має наміру ховатися і втікати, вистачає, а цього разу – ні? На мою думку, єдине, що відрізняється в цих двох випадках, – рівень розпачу. Щось відбулося таке, що люди в Офісі генпрокурора розуміють, що якщо наразі не вчинити те, що від них просять, то вже полетять голови. Тому мільярд гривень, тому така в нас дивна ситуація", – сказав він.

Повернення Порошенка до України

  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.
  • Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.

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