Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Влада Деталі

Євротур Порошенко – куди відлетів п'ятий президент, перебуваючи під підозрою у держзраді

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 17:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Порошенко не став скасовувати заплановане дипломатичне турне через виклик на допит у ДБР
Міжнародні справи виявилися для Порошенка важливішими, ніж справа про держзраду. Фото: колаж "Сьогодні"
Міжнародні справи виявилися для Порошенка важливішими, ніж справа про держзраду. Фото: колаж "Сьогодні"

17 січня п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повернеться до Києва з дипломатичного турне і може бути затриманий правоохоронцями, які відкрили проти політика кримінальне провадження за підозри у держзраді . 17 грудня 2021 року співробітники ДБР не змогли вручити Порошенку повістку для виклику на допит , заявивши, що він проігнорував спробу передачі документа біля будівлі Верховної Ради та "поїхав у невідомому напрямку".

Як пояснили у прес-службі партії "Європейська солідарність" , того дня лідер політсили поспішав до аеропорту, звідки "відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне". Куди поїхав Порошенко і які невідкладні міжнародні справи виявилися для п'ятого президента важливішими за справу про держзраду, з'ясував сайт Сегодня".

Реклама

Зустріч із Патріархом Варфоломієм у Туреччині

Як виявилося, допиту у ДБР Порошенка спочатку віддав перевагу зустрічі з Всесвітнім Патріархом Варфоломієм . 18 грудня Порошенко прибув до резиденції патріарха у Стамбулі.

"Як завжди тепла та щира зустріч із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Ми обговорили перспективи подальшої підтримки Православної Церкви України насамперед визнання її іншими православними церквами-сестрами. Ми наголосили на важливості подальшого зміцнення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства" , – розповів Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Допиту в ГБР Порошенко віддав перевагу зустрічі з вселенським патріархом Варфоломієм
Допиту в ГБР Порошенко віддав перевагу зустрічі з вселенським патріархом Варфоломієм / Фото: Facebook

Реклама

Він також додав, що домовленості про зустріч було досягнуто ще 15 грудня під час телефонної розмови, присвяченої третій річниці Об'єднавчого собору.

Після зустрічі з Патріархом Варфоломієм Порошенко відправився до храму Святого Георгія на Фанарі у Стамбулі, де помолився за Україну.

У храмі Святого Георгія на Фанарі у Стамбулі Порошенко помолився за Україну
У храмі Святого Георгія на Фанарі у Стамбулі Порошенко помолився за Україну / Фото: Facebook

Реклама

Зустрічі з політиками у Польщі

Після завершення заходів у Туреччині, 20 грудня Порошенко прибув до Польщі. 21 грудня на своїй сторінці у Facebook він опублікував відео, на якому повідомив, що приїхав до Варшави із дводенним робочим візитом.

"Є численні зустрічі з польськими та європейськими політиками, присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України та протидії Росії, яка на сьогоднішній день сконцентрувала біля наших кордонів більш ніж 100-тисячний військовий контингент із величезною загрозою вторгнення" , – розповів Порошенко, додавши, що після міжнародного турне повернеться до України та поспілкується з владою щодо висунутих йому підозр.

Зустріч із головою Комітету із закордонних справ Сейму

Цього ж дня у Варшаві Порошенко зустрівся з головою Комітету із закордонних справ Сейму Мареком Кучинським та обговорив питання безпеки та протистояння запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

"Під час зустрічі подякував за тверду підтримку Києву з боку Варшави та наголосив на важливості подальшого скоординованого зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти російського агресора. Що стосується так званих "пропозицій" Кремля про "гарантії безпеки", ми наголосили: принциповою умовою для будь-яких подібних обговорень із Москвою є негайна деескалація на кордонах України та деокупація захоплених Росією українських територій Донбасу та Криму" , – розповів Порошенко.

У Варшаві Порошенко обговорив із Мареком Кучинським питання безпеки та протистояння запуску
У Варшаві Порошенко обговорив із Мареком Кучинським питання безпеки та протистояння запуску "Північного потоку-2" / Фото: Facebook

Конференція "Росія – Україна – НАТО"

Увечері 21 грудня у Варшаві п'ятий президент України виступив на міжнародній конференції "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі". Під час виступу Порошенко заявив, що план дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії.

"План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже наступного року у Мадриді у червні. Я, до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також ухвалений у Мадриді. Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу та нищівна поразка Путіна. Бо жодні будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО" , – підкреслив політик, додавши, що Україна не питатиме дозволу у Путіна, чи має вона право та можливість стати членом НАТО.

Порошенко: "План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії"
Порошенко: "План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії" / Фото: Facebook

Переговори з віце-маршалком Сенату Польщі

22 грудня знову ж таки у Варшаві Порошенко провів зустріч із віце-маршалком Сенату Михалом Камінським та членами сенатського Комітету із закордонних справ. Політики також обговорили загрозу російській агресії та важливість збереження консолідованої та єдиної позиції трансатлантичного світу щодо стримування та протидії деструктивним діям РФ.

У Варшаві Порошенко провів зустріч із віце-Маршалом Сенату Михалом Камінським
У Варшаві Порошенко провів зустріч із віце-Маршалом Сенату Михалом Камінським / Фото: Facebook

Зустріч зі "старим другом", екс-президентом Польщі

Крім того, Порошенко зустрівся з колишнім президентом Польщі (2010 – 2015 р.р.) Броніславом Коморовським . Лідер "Євросолідарності" назвав Коморовського своїм старим другом та подякував йому за послідовну підтримку членства України в НАТО та ЄС.

Під час зустрічей із польськими політиками Порошенко також обговорив питання надання Україні летального озброєння та шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.

Порошенко зустрівся зі старим другом Броніславом Коморовським
Порошенко зустрівся зі старим другом Броніславом Коморовським / Фото: Facebook

Інтерв'ю для європейських журналістів

24 грудня Порошенко поспілкувався з журналістами та дав інтерв'ю декільком виданням, зокрема польським, німецьким та швейцарським. А 27 грудня політик дав інтерв'ю головному редактору Gazeta Wyborcza, колишньому дисиденту та політв'язню Адаму Міхніку.

Порошенко дав інтерв'ю головному редактору Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку
Порошенко дав інтерв'ю головному редактору Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку / Фото: Facebook

Петро Порошенко не повідомив, де він відсвяткував Новий рік та Різдво, але на сайті партії "Європейська солідарність", вітання політика для українців проілюстровано фотографією, на якій Порошенка з дружиною зафіксовано у Варшаві.

Після свят до Брюсселя

З 10 січня Порошенко продовжив міжнародні зустрічі та вирушив до Бельгії. 12 січня у столиці Євросоюзу, Брюсселі, він зустрівся з генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом. Політики обговорили питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії.

"Закликав до запровадження превентивних санкцій проти російської влади. Йдеться, зокрема, про відключення Росії від фінансової системи SWIFT, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов'язаннями, санкції проти наближених до Путіна осіб та членів їхніх сімей та зупинення "Північного потоку-2" , – розповів Порошенко.

Порошенко та Антоніо Лопес-Істуріс обговорили питання зміцнення євроатлантичної солідарності
Порошенко та Антоніо Лопес-Істуріс обговорили питання зміцнення євроатлантичної солідарності / Фото: Facebook

П'ятий президент України проведе низку робочих зустрічей у Європі до 15 січня. В Україну Порошенко повернеться 17 січня після завершення євротуру. Як запевняє політик, він готовий прибути в ДБР на допити, але не був готовий заради цього відмовитися від раніше запланованих візитів.

"Я приїду – поговоримо" , – сказав Порошенко в одному з інтерв'ю з Польщі , звертаючись до президенту Володимиру Зеленському .

Раніше сайт "Сегодня" поінформував, що ситуація з кримінальним переслідуванням Петра Порошенка не залишила байдужою навіть людей творчих. В очікуванні повернення Петра Олексійовича до України вони розпочали писати пісні та набивати тату.

Також ми зібрали найяскравіші приклади народної творчості , пов'язані з особистістю Петра Порошенка

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Євротур Порошенко – куди відлетів п'ятий президент, перебуваючи під підозрою у держзраді Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
Анна Ткаченко Оголений, бурштиновий чи наколотий на інтимній частині тіла – як зображають Порошенка, який їде до України Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

37 743

захворіло за тиждень в Україні

+32%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти