Євротур Порошенко – куди відлетів п'ятий президент, перебуваючи під підозрою у держзраді

Порошенко не став скасовувати заплановане дипломатичне турне через виклик на допит у ДБР

Міжнародні справи виявилися для Порошенка важливішими, ніж справа про держзраду. Фото: колаж "Сьогодні"

17 січня п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повернеться до Києва з дипломатичного турне і може бути затриманий правоохоронцями, які відкрили проти політика кримінальне провадження за підозри у держзраді . 17 грудня 2021 року співробітники ДБР не змогли вручити Порошенку повістку для виклику на допит , заявивши, що він проігнорував спробу передачі документа біля будівлі Верховної Ради та "поїхав у невідомому напрямку".

Як пояснили у прес-службі партії "Європейська солідарність" , того дня лідер політсили поспішав до аеропорту, звідки "відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне". Куди поїхав Порошенко і які невідкладні міжнародні справи виявилися для п'ятого президента важливішими за справу про держзраду, з'ясував сайт Сегодня".

Реклама

Зустріч із Патріархом Варфоломієм у Туреччині

Як виявилося, допиту у ДБР Порошенка спочатку віддав перевагу зустрічі з Всесвітнім Патріархом Варфоломієм . 18 грудня Порошенко прибув до резиденції патріарха у Стамбулі.

"Як завжди тепла та щира зустріч із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Ми обговорили перспективи подальшої підтримки Православної Церкви України насамперед визнання її іншими православними церквами-сестрами. Ми наголосили на важливості подальшого зміцнення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства" , – розповів Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Допиту в ГБР Порошенко віддав перевагу зустрічі з вселенським патріархом Варфоломієм / Фото: Facebook

Реклама

Він також додав, що домовленості про зустріч було досягнуто ще 15 грудня під час телефонної розмови, присвяченої третій річниці Об'єднавчого собору.

Після зустрічі з Патріархом Варфоломієм Порошенко відправився до храму Святого Георгія на Фанарі у Стамбулі, де помолився за Україну.

У храмі Святого Георгія на Фанарі у Стамбулі Порошенко помолився за Україну / Фото: Facebook

Реклама

Зустрічі з політиками у Польщі

Після завершення заходів у Туреччині, 20 грудня Порошенко прибув до Польщі. 21 грудня на своїй сторінці у Facebook він опублікував відео, на якому повідомив, що приїхав до Варшави із дводенним робочим візитом.

"Є численні зустрічі з польськими та європейськими політиками, присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України та протидії Росії, яка на сьогоднішній день сконцентрувала біля наших кордонів більш ніж 100-тисячний військовий контингент із величезною загрозою вторгнення" , – розповів Порошенко, додавши, що після міжнародного турне повернеться до України та поспілкується з владою щодо висунутих йому підозр.

Зустріч із головою Комітету із закордонних справ Сейму

Цього ж дня у Варшаві Порошенко зустрівся з головою Комітету із закордонних справ Сейму Мареком Кучинським та обговорив питання безпеки та протистояння запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

"Під час зустрічі подякував за тверду підтримку Києву з боку Варшави та наголосив на важливості подальшого скоординованого зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти російського агресора. Що стосується так званих "пропозицій" Кремля про "гарантії безпеки", ми наголосили: принциповою умовою для будь-яких подібних обговорень із Москвою є негайна деескалація на кордонах України та деокупація захоплених Росією українських територій Донбасу та Криму" , – розповів Порошенко.

У Варшаві Порошенко обговорив із Мареком Кучинським питання безпеки та протистояння запуску "Північного потоку-2" / Фото: Facebook

Конференція "Росія – Україна – НАТО"

Увечері 21 грудня у Варшаві п'ятий президент України виступив на міжнародній конференції "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі". Під час виступу Порошенко заявив, що план дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії.

"План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже наступного року у Мадриді у червні. Я, до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також ухвалений у Мадриді. Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу та нищівна поразка Путіна. Бо жодні будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО" , – підкреслив політик, додавши, що Україна не питатиме дозволу у Путіна, чи має вона право та можливість стати членом НАТО.

Порошенко: "План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії" / Фото: Facebook

Переговори з віце-маршалком Сенату Польщі

22 грудня знову ж таки у Варшаві Порошенко провів зустріч із віце-маршалком Сенату Михалом Камінським та членами сенатського Комітету із закордонних справ. Політики також обговорили загрозу російській агресії та важливість збереження консолідованої та єдиної позиції трансатлантичного світу щодо стримування та протидії деструктивним діям РФ.

У Варшаві Порошенко провів зустріч із віце-Маршалом Сенату Михалом Камінським / Фото: Facebook

Зустріч зі "старим другом", екс-президентом Польщі

Крім того, Порошенко зустрівся з колишнім президентом Польщі (2010 – 2015 р.р.) Броніславом Коморовським . Лідер "Євросолідарності" назвав Коморовського своїм старим другом та подякував йому за послідовну підтримку членства України в НАТО та ЄС.

Під час зустрічей із польськими політиками Порошенко також обговорив питання надання Україні летального озброєння та шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.

Порошенко зустрівся зі старим другом Броніславом Коморовським / Фото: Facebook

Інтерв'ю для європейських журналістів

24 грудня Порошенко поспілкувався з журналістами та дав інтерв'ю декільком виданням, зокрема польським, німецьким та швейцарським. А 27 грудня політик дав інтерв'ю головному редактору Gazeta Wyborcza, колишньому дисиденту та політв'язню Адаму Міхніку.

Порошенко дав інтерв'ю головному редактору Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку / Фото: Facebook

Петро Порошенко не повідомив, де він відсвяткував Новий рік та Різдво, але на сайті партії "Європейська солідарність", вітання політика для українців проілюстровано фотографією, на якій Порошенка з дружиною зафіксовано у Варшаві.

Після свят до Брюсселя

З 10 січня Порошенко продовжив міжнародні зустрічі та вирушив до Бельгії. 12 січня у столиці Євросоюзу, Брюсселі, він зустрівся з генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом. Політики обговорили питання зміцнення євроатлантичної солідарності з Україною через агресію Росії.

"Закликав до запровадження превентивних санкцій проти російської влади. Йдеться, зокрема, про відключення Росії від фінансової системи SWIFT, заборону на будь-які операції з російськими борговими зобов'язаннями, санкції проти наближених до Путіна осіб та членів їхніх сімей та зупинення "Північного потоку-2" , – розповів Порошенко.

Порошенко та Антоніо Лопес-Істуріс обговорили питання зміцнення євроатлантичної солідарності / Фото: Facebook

П'ятий президент України проведе низку робочих зустрічей у Європі до 15 січня. В Україну Порошенко повернеться 17 січня після завершення євротуру. Як запевняє політик, він готовий прибути в ДБР на допити, але не був готовий заради цього відмовитися від раніше запланованих візитів.

"Я приїду – поговоримо" , – сказав Порошенко в одному з інтерв'ю з Польщі , звертаючись до президенту Володимиру Зеленському .

Раніше сайт "Сегодня" поінформував, що ситуація з кримінальним переслідуванням Петра Порошенка не залишила байдужою навіть людей творчих. В очікуванні повернення Петра Олексійовича до України вони розпочали писати пісні та набивати тату.

Також ми зібрали найяскравіші приклади народної творчості , пов'язані з особистістю Петра Порошенка