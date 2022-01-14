Порошенку та Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит

У ДБР натякнули, що Порошенка можуть і не заарештовувати після прильоту в аеропорт

Порошенко та Медведчук проходять по одній справі. Колаж "Сьогодні"

П'ятому президенту України Петру Порошенку та народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, які фігурують у "вугільній справі", можуть влаштувати перехресний допит. Про це повідомила представник Держбюро розслідувань на брифінгу, відповідаючи на відповідне питання.

"Наскільки мені відомо КПК України не виключає таку можливість, і якщо буде така потреба, слідчі зберуть фактаж і запросять на перехресний допит двох зазначених осіб", – сказала вона.

У ДБР натякнули, що можуть дозволити Порошенкові самому прибути до суду – без наручників. Водночас сторона звинувачення робитиме все необхідне, але згідно з законом.

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"ДБР сподівається, що Петро Порошенко відповідальний політик, відповідальний громадянин і виконає всі процесуальні зобов'язання та самостійно прибуде на засідання суду", – відповіла вона на запитання, чи буде політика примусово доставлено з аеропорту до суду.

Підозра Порошенка

Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

Поки Порошенко не ходив на допити, він перебуває за кордоном, Печерський районний суд Києва дозволив затримати політика, щойно він повернеться до України.

Підозра Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який на той час перебував на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).

А на початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР") – "вугільна справа".

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