Порошенку та Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит

П'ятому президенту України Петру Порошенку та народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, які фігурують у "вугільній справі", можуть влаштувати перехресний допит. Про це повідомила представник Держбюро розслідувань на брифінгу, відповідаючи на відповідне питання.
"Наскільки мені відомо КПК України не виключає таку можливість, і якщо буде така потреба, слідчі зберуть фактаж і запросять на перехресний допит двох зазначених осіб", – сказала вона.
У ДБР натякнули, що можуть дозволити Порошенкові самому прибути до суду – без наручників. Водночас сторона звинувачення робитиме все необхідне, але згідно з законом.
"ДБР сподівається, що Петро Порошенко відповідальний політик, відповідальний громадянин і виконає всі процесуальні зобов'язання та самостійно прибуде на засідання суду", – відповіла вона на запитання, чи буде політика примусово доставлено з аеропорту до суду.
Підозра Порошенка
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Поки Порошенко не ходив на допити, він перебуває за кордоном, Печерський районний суд Києва дозволив затримати політика, щойно він повернеться до України.
Підозра Медведчука
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:
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- замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який на той час перебував на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).
А на початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР") – "вугільна справа".
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