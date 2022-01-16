"Открою тайну": Порошенко рассказал, как за ним следят

Петр Порошенко высказал возмущение действиями власти

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о слежке за собой во время его пребывания в стране во время своего брифинга в Польше, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Когда что-то расследуешь, я хочу посоветовать ГБР, обязательно подумай о том, чтобы не выйти на себя. Я вам открою тайну: я себе билеты не покупаю. Я их заказываю в travel agency, и оно этим занимается. Но тот факт, что они следят, куда и как я поехал, что говорил, кто и когда заказывал билеты, свидетельствует только об одном: они незаконно следят за лидером оппозиции. Они прослушивают мои телефоны, сопровождают мои авто, смотрят, куда я полетел. Вас не удивило, что пока я был не в Украине, ни один телеграм-канал не опубликовал, где я нахожусь? Почему — потому что я не покупал билеты в Украине", — сказал он.

Порошенко также возмутился тратой ресурсов на слежку за собой.

"Это ненормально. В США за Уотергейт был импичмент. Когда Зеленский думает, что он может следить за моими передвижениями, что вся правоохранительная система... Ведь смотрите, как только я за границей, обо мне нет информации. Как только я что-то заказываю в Украине, задействует разведка. И у меня возмущение. Миллионы гривен тратятся на то, чтобы следить за Порошенко вместо того, чтобы собирать информацию по Путину и по России. Это точно бессмыслица, и за это нужно будет отвечать", — сказал политик.

Дело Порошенко