В партии Порошенко прошли обыски – что искали

Сам лидер партии за границей, но в его отсутствие силовики тоже не сидели сложа руки

Пока Порошенко за границей, к его соратникам наведались силовики. Коллаж "Сегодня"

У представителей партии "Европейская солидарность" сегодня были проведены обыски. Об этом сообщил на брифинге руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.

"Сегодня в 7 утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности, обыскивали дом помощника (пятого) президента Юрия Онищенко, а также экс-нардепа Сергея Березенко и других наших коллег. Они искали документы, связанные с углем не 21-го года, а 2014-го", – сказал он.

Турчинов отметил, что силовики так ничего и не нашли. При этом политик считает, что цель этих обысков – "демонстративный террор и запугивание".

"Ничего не нашли, но такое поздравление новогоднее передали", – подчеркнул политик.

Подозрение пятому президенту