В партии Порошенко прошли обыски – что искали

У представителей партии "Европейская солидарность" сегодня были проведены обыски. Об этом сообщил на брифинге руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.
"Сегодня в 7 утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности, обыскивали дом помощника (пятого) президента Юрия Онищенко, а также экс-нардепа Сергея Березенко и других наших коллег. Они искали документы, связанные с углем не 21-го года, а 2014-го", – сказал он.
Турчинов отметил, что силовики так ничего и не нашли. При этом политик считает, что цель этих обысков – "демонстративный террор и запугивание".
"Ничего не нашли, но такое поздравление новогоднее передали", – подчеркнул политик.
Подозрение пятому президенту
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т. н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Также Порошенко готовит ответ Зеленскому по подозрению в госизмене. Пятый президент Украины оставил послание для власти – обещает обо всем поговорить.