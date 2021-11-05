Оперный певец готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили

Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе обратился к властям Грузии с предложением посадить его в тюрьму. Взамен он требует госпитализировать третьего президента страны Михеила Саакашвили в одну из многопрофильных клиник гражданского сектора.
Об этом сообщает Грузия Online.
"У всего есть предел! Больше нельзя это терпеть! Я не хочу становиться соучастником убийства третьего президента. "Грузинская мечта", вы во всем нарушаете закон: присваиваете проигранные выборы, ловите невинных людей и судите их в своем суде по-своему. Пожалуйста, нарушьте закон еще раз и дайте мне возможность сменить третьего президента в тюрьме. Дайте ему возможность пройти лечение в многофункциональной больнице", – сказал певец.
Бурчуладзе попросил принять во внимание его просьбу, добавив, что сегодня же прилетит в Грузию.
"Так вы сделаете два великих дела: не включите Грузию в список диких стран и доставите большое удовольствие Бидзине Иванишвили – у него будет одновременно двое заключенных, которых он терпеть не может", – сказал он.
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Что известно о Бурчуладзе
Отметим, что несколько лет назад оперный певец, меценат (основатель благотворительного фонда "Иавнана") и посол доброй воли ООН Паата Бурчуладзе активно включился в политику. В 2016 году он основал партию "Государство для народа", которой, однако, не удалось пройти в парламент, получив на выборах только 3,5% голосов. Позже Бурчуладзе заявил, что покидает политическую арену.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него – сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.