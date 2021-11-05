Оперний співак готовий сісти до в'язниці замість Саакашвілі

Паата Бурчуладзе готовий сьогодні ж прилетіти до Грузії

Оперний співак Паата Бурчуладзе готовий замінити Саакашвілі у в'язниці. Фото: колаж "Сьогодні"

Всесвітньо відомий оперний співак Паата Бурчуладзе звернувся до влади Грузії із пропозицією посадити його до в'язниці. Натомість він вимагає госпіталізувати третього президента країни Міхеїла Саакашвілі в одну з багатопрофільних клінік цивільного сектору.

Про це повідомляє Грузія Online.



"У всього є межа! Більше це не можна терпіти! Я не хочу ставати співучасником убивства третього президента. "Грузинська мрія", ви у всьому порушуєте закон: надаєте програні вибори, ловите невинних людей і судите їх у своєму суді по-своєму. Будь ласка, поруште закон ще раз і дайте мені можливість змінити третього президента у в'язниці. Дайте йому можливість пройти лікування у багатофункціональній лікарні", - сказав співак.



Бурчуладзе попросив взяти до уваги його прохання, додавши, що сьогодні ж прилетить до Грузії.

Реклама

"Так ви зробите дві великі справи: не включите Грузію до списку диких країн і принесете велике задоволення Бідзіні Іванішвілі – у нього буде одночасно двоє ув'язнених, яких він терпіти не може", – сказав він.

Що відомо про Бурчуладзе

Зазначимо, що декілька років тому оперний співак, меценат (засновник благодійного фонду "Іавна") та посол доброї волі ООН Паата Бурчуладзе активно включився до політики. 2016 року він заснував партію "Держава для народу", якій, однак, не вдалося пройти до парламенту, отримавши на виборах лише 3,5% голосів. Пізніше Бурчуладзе заявив, що залишає політичну арену.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.