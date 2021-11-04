"Имеешь право на самоубийство": Саакашвили заявил об угрозах в тюрьме

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который голодает 35 день в тюрьме, написал новое письмо из неволи. Он сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Спасибо огромное за то, что не забываете меня. Что касается моего состояния, в последние дни показватели анализов сильно ухудшились, а правительство, как вы наверное следите, прямо призывает к убийству. Так, лидер их фракции сказал, что если я не умру на 41 день, то буду смешен. А премьер сказал, что я имею конституционное право на самоубийство. Сейчас очень важно еще больше активизировать наших западных союзников и я в курсе, что вы работаете в этом направлении. Еще раз с благодарностью", – говорится в письме Саакашвили.
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Денисова отметила, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.
"Призываю руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества", – заявила омбудсмен.
Так, она обратилась к грузинским властям обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него – сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.