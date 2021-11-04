"Маєш право на самогубство": Саакашвілі заявив про погрози у в'язниці

Стан здоров'я політика погіршується

Зліва лист Саакашвілі. Фото: Людмила Денісова

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який голодує 35 день у в'язниці, написав новий лист з неволі. Він повідомляє про критичний стан свого здоров'я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

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"Дякую величезне за те, що не забуваєте мене. Щодо мого стану, останніми днями показники аналізів сильно погіршилися, а уряд, як ви напевно стежите, прямо закликає до вбивства. Так, лідер їхньої фракції сказав, що якщо я не помру на 41 день, то буду смішним. А прем'єр сказав, що я маю конституційне право на самогубство. Зараз дуже важливо ще більше активізувати наших західних союзників і я в курсі, що ви працюєте в цьому напрямку. Ще раз із вдячністю", – йдеться у листі Саакашвілі.

Денисова зазначила, що у 71-у річницю прийняття Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися тортури стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.

"Закликаю керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", – заявила омбудсмен.

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Так, вона звернулася до грузинської влади забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.