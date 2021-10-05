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Нардеп Ясько привезла в СИЗО возлюбленному Саакашвили передачу (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 15:22
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Ее не пускают на свидание со скандальным заключенным
Лиза Ясько тщетно пытается передать передачу Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Лиза Ясько тщетно пытается передать передачу Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

В приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави находится народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пытается передать передачу для находящегося в заключении главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает агентство Sputnik Georgia.

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Передача

Журналисты сообщают, что девушка привезла в СИЗО передачу и даже просит встречи с заключенным. Однако по неизвестным причинам гражданке Украины отказывают. С журналистами Лиза Ясько категорически отказывается разговаривать и предоставлять комментарии.

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Любовные отношения

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Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
  • В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
  • 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
  • Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.

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