Нардеп Ясько привезла в СИЗО возлюбленному Саакашвили передачу (видео)

В приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави находится народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пытается передать передачу для находящегося в заключении главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает агентство Sputnik Georgia.
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Передача
Журналисты сообщают, что девушка привезла в СИЗО передачу и даже просит встречи с заключенным. Однако по неизвестным причинам гражданке Украины отказывают. С журналистами Лиза Ясько категорически отказывается разговаривать и предоставлять комментарии.
Любовные отношения
- Напомним, в день ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 1 октября Лиза Ясько выложила их совместное видео, на котором пара призналась в любви друг к другу.
- Тут же пользователи соцсетей вспомнили, что Саакашвили все еще женат на Сандре Элисабет Рулофс-Саакашвили и у пары есть двое детей.
Еще несколько недель назад семья Саакашвили отдыхала на греческом курорте.
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.