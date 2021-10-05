"Узник Путина". Саакашвили написал письмо Зеленскому

Он подчеркнул, что тронут откликом Зеленского на его задержание в Тбилиси

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили, которого ранее задержали, написал письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Оно было опубликовано 5 октября на странице Саакашвили в Facebook.

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"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником (президента России. – Ред.) Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", – подчеркнул Саакашвили.

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Что известно о задержании