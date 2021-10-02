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Любовный треугольник: любовнице Саакашвили напомнили о его жене

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 октября, 12:01
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Две недели назад семья Саакашвили весело проводила время в Греции на отдыхе
Две недели назад семья Саакашвили не подозревала о существовании Лизы Ясько / Коллаж "Сегодня"
Две недели назад семья Саакашвили не подозревала о существовании Лизы Ясько / Коллаж "Сегодня"

После признания в совместном проживании главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили и депутата от "Слуги народа" Лизы Ясько встал вопрос, развелся ли бывший президент Грузии с официальной супругой Сандрой Элисабет Рулофс-Саакашвили.

В частности, этот вопрос начали задавать Ясько на ее странице в Facebook.

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Конкретного ответа на поставленный вопрос так и не последовало.

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Комментарий супруги

Реакции от самой Сандры Элисабет Рулофс-Саакашвили пока не было. Последний ее пост в социальных сетях датирован 1 октября и посвящен "героическому поступку" ее мужа, который сдержал слово и вернулся в Грузию. Этот пост появился буквально за час до того, как Лиза Ясько выложила видео со своим бойфрендом.

Еще в середине сентября семья Саакашвили с младшим сыном отдыхала вместе в Греции. Фото с этой поездки датированы 19 сентября.

Семья Саакашвили

  • Напомним, официально Саакашвили женат на Сандре Элисабет Рулофс-Саакашвили.
  • Вместе они с 1993 года, когда познакомились в Страсбурге, в Международном институте прав человека, где Сандра преподавала курс прав человека.
  • У Сандры Рулофс и Михеила Саакашвили два сына: Эдуард (1995 г. р.) и Николоз (2005 г. р.).
  • В 2010 году тбилисский еженедельный журнал "Палитра недели" опубликовал статью о фаворитках президента Михеила Саакашвили. Речь идет о шести женщинах, занимающих высокие государственные посты и обладающих сексапильной внешностью.
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