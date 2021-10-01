Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

"Мы вместе и любим друг друга!" – совместное признание Саакашвили и нардепа Ясько (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 21:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перед отъездом в Грузию Саакашвили сделал публичное признание
С женой Сандрой Саакашвили живет с 1993 года / Коллаж "Сегодня"
С женой Сандрой Саакашвили живет с 1993 года / Коллаж "Сегодня"

Перед отъездом в Грузию, что закончилось арестом, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил, что встретил новую любовь. Новой любимой женщиной экс-президента Грузии стала депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько.

Об этом Ясько написала на своей странице в Фейсбуке, выложив совместное видео со скандальным политиком.

Реклама

Признание

"Мы записали это видео до отъезда Михеила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство – это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", – написала Лиза.

Читайте также:

Реклама

Саакашвили на трех языках сообщил: "Я думаю, что необходимо огласить, что мы вместе. Мы влюблены друг в друга. У нас совместная жизнь. Хочу всем пожелать счастья и хочу, чтобы люди желали счастья нам".

Семья Саакашвили

  • Напомним, официально Саакашвили женат на Сандре Элисабет Рулофс-Саакашвили.
  • Вместе они с 1993 года, когда познакомились в Страсбурге, в Международном институте прав человека, где Сандра преподавала курс прав человека.
  • У Сандры Рулофс и Михаила Саакашвили два сына: Эдуард (1995 г. р.) и Николоз (2005 г. р.).
  • В 2010 году тбилисский еженедельный журнал "Палитра недели" опубликовал статью о фаворитках президента Михаила Саакашвили. Речь идет о шести женщинах, занимающих высокие государственные посты и обладающих сексапильной внешностью.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

55 930

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять