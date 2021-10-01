"Мы вместе и любим друг друга!" – совместное признание Саакашвили и нардепа Ясько (видео)

Перед отъездом в Грузию Саакашвили сделал публичное признание

С женой Сандрой Саакашвили живет с 1993 года / Коллаж "Сегодня"

Перед отъездом в Грузию, что закончилось арестом, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил, что встретил новую любовь. Новой любимой женщиной экс-президента Грузии стала депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько.

Об этом Ясько написала на своей странице в Фейсбуке, выложив совместное видео со скандальным политиком.

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Признание

"Мы записали это видео до отъезда Михеила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство – это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", – написала Лиза.

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Саакашвили на трех языках сообщил: "Я думаю, что необходимо огласить, что мы вместе. Мы влюблены друг в друга. У нас совместная жизнь. Хочу всем пожелать счастья и хочу, чтобы люди желали счастья нам".

Семья Саакашвили