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Нардеп Ясько привезла в СІЗО коханому Саакашвілі передачу (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 жовтня, 15:22
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Її не пускають на побачення зі скандальним політиком
Ліза Ясько марно намагається передати передачу Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Ліза Ясько марно намагається передати передачу Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

У приймальному відділенні СІЗО грузинського міста Руставі перебуває народний депутат України від "Слуги народу" Ліза Ясько, яка намагається передати передачу для глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває за ґратами.

Про це повідомляє агентство Sputnik Georgia .

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Передача

Журналісти повідомляють, що дівчина привезла в СІЗО передачу і навіть просила зустрічі з ув'язненим. Однак з невідомих причин громадянці України відмовляють. Із засобами масової інформації Ліза Ясько категорично відмовляється розмовляти і надавати коментарі.

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Любовні стосунки

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Що відомо про затримання

  • Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
  • У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
  • 4 жовтня по рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
  • Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.

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