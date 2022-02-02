В Запорожье отзывают депутатов "Слуг народа": что случилось

Парторганизация тщательно следит за деятельностью депутатов

Сергей Селевич, Роман Терехов, Юрий Капустянский и Юрий Толочек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье четверых депутатов облсовета отзывают от "Слуги народа". Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

На заседании Запорожской областной организации политической партии "Слуга народа" единогласно поддержали решение о отзыве четырех депутатов областного совета.

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По словам главы запорожской областной организации "Слуга народа" Павла Мельника, на заседании было приятно решение об отзыве этих депутатов из-за того, что они потеряли доверие избирателей.

Среди отозванных

Виталий Толочек

Сергей Селевич

Юрий Капустянский

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Роман Терехов

Он отметил, что они стали первой политической партией, выполняющая имперский мандат.

"Если депутат забывает, что обещал своим избирателям, программу, которую он руководил, какая команда ему делегировала, то этого человека нужно удалить. Вместо него в местный совет должен пойти следующий человек в партийном списке. Само существование имперского мандата заставит и первых, и вторых ценить доверие народа и знать, что за предательство избирателей ждет не эфемерная политическая ответственность, а реальные действия", – сказал он.

Он добавил, что парторганизация продолжит следить за деятельностью депутатов.

Что там у "слуг"