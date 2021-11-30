Нардеп Соха выходит из "Слуги народа"

Депутат уже передал соответствующее заявление спикеру ВР

Соха недоволен политикой СН / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня на заседании парламента народный депутат Роман Соха заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа".

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и перед избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Именно поэтому я принял решение тяжелое, но справедливое решение. Я выхожу из фракции Слуга народа", — сказал он.

По его словам, он уже передал соответствующее заявление спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

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Сейчас он является членом Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Это первый самостоятельный выход из СН за всю историю Рады 9 созыва. До того из фракции только исключали.

Что известно о Сохе

Соха был директором рекламного агентства "Эверест". Руководитель "Зе!офиса" в Запорожье.

Занимал должность директора регионального розничного центра ПАО Сведбанк, был директором Запорожского филиала ПАО Укринбанк.

С 2001 года работал в должности экономиста валютного отдела банка, а затем директора регионального центра банка.

Окончил Запорожскую государственную инженерную академию и Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы".

В 2019 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году Соха победил на одномандатном избирательном округе № 75 в Запорожской области. После подсчета 100% протоколов, за него проголосовали 43,74% избирателей (33 583 голосов), в то время, когда его конкурент – кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Кальцева получил всего 12,43% (9 545 голос).

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8 ноября 2021 года экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика". В этом списке был и Соха.

Кроме того, он поставил свою подпись под постановлением об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел, а также выступал против создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО.