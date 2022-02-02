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Трухина исключили из "Слуги народа"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 февраля, 09:36
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Фракция соберет заседание по вопросу скандального нардепа
Трухина выгнали из партии за скандал с ДТП
Трухина выгнали из партии за скандал с ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардепа Александра Трухина, который попал в скандал из-за ДТП, исключили из партии "Слуга Народа", сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

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"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", — говорится в заявлении Шуляк.

Реакция на видео

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать Трухина из партии после того, как СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием Трухина.

На видеозаписи Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает деньги.

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"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил Арахамия.

Что известно о ДТП

  • Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек.
  • Полиция сначала официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. До сих пор официально не установлено, находился ли он за рулем авто.
  • По предварительной информации, автомобиль, в котором находился нардеп, въехал в другое авто, двигавшееся впереди, из-за несоблюдения безопасной дистанции. Повреждения также получил и третий автомобиль.
  • Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе. Но полиция все еще не установила, находился ли депутат за рулем.

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