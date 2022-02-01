Трухина выгонят из "Слуги народа" после видео о ДТП и взятке – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за поведение коллеги

Арахамия осудил поведение Трухина / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал выгнать из партии нардепа Александра Трухина после того, как СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием Трухина.

"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", – заявил Арахамия, которого цитирует пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

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Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что ему и его коллегам "стыдно за поведение Александра Трухина".

"Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", – подчеркнул он.

Арахамия добавил, что "в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него".

Что было на скандальном видео с Трухиным

Издание "Украинская правда" обнародовало видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.