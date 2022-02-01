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"Поможете, если что?": "Слуга" Трухин пытался отмазаться от ДТП взяткой – новое видео

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 23:19
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В этом месяце будет полгода с момента аварии, а следствие до сих пор не установило, был ли нардеп Трухин за рулем
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. По их данным, политик хотел сбежать с места инцидента.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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На кадрах слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

На видео он также подтвердил, что был за рулем попавшей в ДТП машины. Он обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить", но полицейский ответил, что за такие договоренности есть уголовная ответственность. А нардеп посоветовал "не исполнять".

Кроме того, Трухин на видео спрашивает копов: "Поможете, если что?" А после предлагает полицейским взятку в размере 150 тысяч гривен.

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Что известно о ДТП

  • Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ).
  • Сначала полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает никаких сомнений. Вопрос лишь в том, сидел ли он за рулем "Ауди", которое врезалось в автомобиль с футбольными арбитрами.
  • По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, двигавшееся впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль.
  • Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе. Но полиция все еще не установила, находился ли депутат за рулем.
  • Отметим, в ГБР также не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП.

Также напомним, народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.

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