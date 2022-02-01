"Допоможете, якщо що?": "Слуга" Трухін намагався відмазатись від ДТП хабарем – нове відео

Цього місяця буде півроку з моменту аварії, а слідство досі не встановило, чи був нардеп Трухін за кермом

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналісти оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, у якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. За їхніми даними, політик хотів утекти з місця інциденту.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

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На кадрах чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

На відео він також підтвердив, що був за кермом машини, що потрапила в ДТП. Він звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтись" потім і "віддячити", але поліцейський відповів, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність. А нардеп порадив "не виконувати".

Крім того, Трухін на відео запитує копів: "Допоможете, якщо що?" А потім пропонує поліцейським хабар у розмірі 150 тисяч гривень.

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Що відомо про ДТП

Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ).

Спочатку поліція офіційно не підтверджувала, що у справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але зараз це вже не викликає жодних сумнівів. Питання лише в тому, чи сидів він за кермом "Ауді", яке врізалося в автомобіль із футбольними арбітрами.

За попередньою інформацією, автомобіль, в якому, ймовірно, знаходився нардеп, не дотримуючись безпечної дистанції, в'їхав в інше авто, що рухалося попереду. Пошкодження також одержав і третій автомобіль.

Сайт "Сьогодні" розібрався у ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали у МВС, Трухін справді знаходився в автомобілі, який спровокував аварію на Бориспільській трасі. Але поліція все ще не встановила, чи був депутат за кермом.

Зазначимо, у ГБР також не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП.

Також нагадаємо, народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП у Львові, а потім ще й напав на свідка, котрий знімав усе на телефон.