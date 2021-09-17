У ДБР не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП

Слідчі проаналізували не всі камери з траси, де трапилася аварія – їх прибрали звідти

Внаслідок потрійної аварії постраждали шестеро осіб. Фото: колаж "Сьогодні"

Слідство ще не встановило, чи був народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін за кермом автомобіля, коли сталося резонансне ДТП за футбольними суддями. Слідчі чекають результатів експертиз і додаткові відео з місця аварії.

Про це розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

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За його словами, вже встановлено всіх учасників ДТП і вже після отримання результатів експертиз слідчі будуть ухвалювати рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі. Але при цьому не встановлена роль Трухіна в цій аварії.

"Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження", – сказав в.о. глави ДБР.

Чиновник зазначив, що правоохоронці проаналізували всі камери, які встановлені по дорозі від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі "Бориспіль-Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.

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"Але є інформація, що існує таке відео (з демонтованих камер. – Ред.), і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали", – додав Сухачов.

Що відомо про ДТП, в якій фігурує ім'я Трухіна

Аварія сталася після обіду 23 серпня в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали декілька осіб – співробітників Української асоціації футболу (УАФ).

Раніше поліція офіційно не підтверджувала, що в справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але на цей момент це вже не викликає жодних сумнівів. Питання лише в тому, чи сидів він за кермом "Ауді", яке врізалося в автомобіль з футбольними арбітрами.

За попередньою інформацією, автомобіль, в якому, імовірно, перебував нардеп, не дотримуючись безпечної дистанції, в'їхало в інше авто, яке рухалося попереду. Пошкодження також отримав і третій автомобіль. Внаслідок потрійної аварії постраждали шестеро осіб.

Сайт "Сьогодні" розібрався в ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін дійсно був в автомобілі, який спричинив аварію на Бориспільській трасі. Але поліція все ще не визначила, чи перебував депутат за кермом.

Також в цій історії спалахнув несподіваний скандал, мовляв, Трухін або його представники заплатили різним ЗМІ за те, щоб ті видалили новини про ДТП з депутатом. Сам "Слуга народу" розвінчав ці чутки.