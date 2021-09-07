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Статті про ДТП видаляли за гроші? Депутат Трухін розвінчав чутки

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 13:12
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Новини про аварію нардепа були несподівано видалені з десятків ресурсів, ширяться чутки, що не безкоштовно
Олександр Трухін прокоментував ситуацію з ДТП. Колаж "Сьогодні"
Олександр Трухін прокоментував ситуацію з ДТП. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін після резонансної ДТП з футбольними суддями заявив, що не має стосунку до видалення новин з різних інформаційних ресурсів про цю аварію.

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Про це він розповів у кулуарах парламенту журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що новина про ДТП за його участі була видалена більш ніж у 60-70 медіа. У ЗМІ ширилися чутки, що нібито це було зроблено за гроші.

"З приводу видалення, я не ставив стосовно себе ніякої інформації ні за гроші, ні без грошей... Отже, ні я, ні мої помічники, ні люди, мені відомі, не замовляли і не знімали новин. У мене прохання до журналістів розібратися, я, чим зможу, теж допоможу. І якщо були такі факти, що за гроші або без грошей хтось знімав якісь новини, я вважаю це неприпустимим", – сказав Трухін.

Депутат не визнає жодної провини і не боїться розслідування, але поскаржився на безпрецедентний тиск з боку ЗМІ.

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"Я абсолютно чесна людина. Коли будуть підготовлені всі матеріали слідства, я вийду на брифінг... Хотів насправді зібрати брифінг, але і слідчі, і адвокати заборонили будь-що коментувати... Я можу вам з повною упевненістю сказати, що п'яний я не був", – додав нардеп.

Що відомо про ДТП, в якій фігурує ім'я Трухіна

  • Аварія сталася після обіду 23 серпня в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали декілька осіб – співробітників Української асоціації футболу (УАФ).
  • Раніше поліція офіційно не підтверджувала, що в справі про аварію фігурує нардеп Олександр Трухін. Але на цей момент це вже не викликає жодних сумнівів. Питання лише в тому, чи сидів він за кермом "Ауді", яке врізалося в автомобіль з футбольними арбітрами.
  • За попередньою інформацією, автомобіль, в якому, імовірно, перебував нардеп, не дотримуючись безпечної дистанції, в'їхало в інше авто, яке рухалося попереду. Пошкодження також отримав і третій автомобіль. Внаслідок потрійної аварії постраждали шестеро осіб.

Сайт "Сьогодні" розібрався в ситуації з ДТП. За інформацією, яку ми отримали в МВС, Трухін дійсно був в автомобілі, який спричинив аварію на Бориспільській трасі. Але поліція все ще не визначила, чи перебував депутат за кермом.

Тим часом Державне бюро розслідувань отримало матеріали про резонансну ДТП і закликає свідків надати інформацію слідчим.

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