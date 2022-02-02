У Запоріжжі відкликають депутатів "Слуг народу": що сталося

Парторганізація ретельно стежить за діяльністю депутатів

Сергій Селевич, Роман Терехов, Юрій Капустянський та Юрій Толочок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі відкликають чотирьох депутатів облради від "Слуги народу". Про це повідомляється на сторінці партії Facebook.

На засіданні Запорізької обласної організації політичної партії "Слуга народу" одноголосно підтримали рішення про відкликання чотирьох депутатів обласної ради.

Реклама

За словами голови запорізької обласної організації "Слуга народу" Павла Мельника, на засіданні було ухвалено рішення про відкликання цих депутатів через те, що вони втратили довіру до виборців.

Серед відкликаних

Віталій Толочок

Сергій Селевич

Юрій Капустянський

Реклама

Роман Терехов

Він зазначив, що вони стали першою політичною партією, яка застосовує імперативний мандат.

"Якщо депутат забуває, що обіцяв своїм виборцям, з якою програмою йшов, яка його команда делегувала, то ця особа має бути відкликана. Замість нього до місцевої ради має піти наступний за списком партії. Саме існування імперативного мандату змусить і перших, і других цінувати довіру народу та знати, що за зраду виборців чекає не ефемерна політична відповідальність, а реальне позбавлення депутатського мандату", – сказав він.

Він додав, що парторганізація продовжить стежити за діяльністю депутатів.

Що там у "слуг"