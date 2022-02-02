У Запоріжжі відкликають депутатів "Слуг народу": що сталося

У Запоріжжі відкликають чотирьох депутатів облради від "Слуги народу". Про це повідомляється на сторінці партії Facebook.
На засіданні Запорізької обласної організації політичної партії "Слуга народу" одноголосно підтримали рішення про відкликання чотирьох депутатів обласної ради.
За словами голови запорізької обласної організації "Слуга народу" Павла Мельника, на засіданні було ухвалено рішення про відкликання цих депутатів через те, що вони втратили довіру до виборців.
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Серед відкликаних
Він зазначив, що вони стали першою політичною партією, яка застосовує імперативний мандат.
"Якщо депутат забуває, що обіцяв своїм виборцям, з якою програмою йшов, яка його команда делегувала, то ця особа має бути відкликана. Замість нього до місцевої ради має піти наступний за списком партії. Саме існування імперативного мандату змусить і перших, і других цінувати довіру народу та знати, що за зраду виборців чекає не ефемерна політична відповідальність, а реальне позбавлення депутатського мандату", – сказав він.
Він додав, що парторганізація продовжить стежити за діяльністю депутатів.
Що там у "слуг"
- 1 лютого нардеп, член МФО "Розумна політика" Олег Воронько після свого виступу у Верховній Раді вийшов із фракції "Слуга народу".
- 2 лютого нардепа Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через ДТП, виключили із партії "Слуга народу".
- 28 січня народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на півмільйонному хабарі.
- 25 січня в Одеській міськраді позафракційний нардеп та член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук вчинив бійку.
- Крім того, не на камеру деякі "слуги народу" заговорили про можливу зміну назви партії хоча офіційно в політсилі заявляють, що таких планів немає.
- Нещодавно перший віцеспікер Верховної Ради, член партії "СН" Олександр Корнієнко розповідав, чому "слуги" постійно потрапляють у скандали. Він зазначив, що раніше вони були простими та невідомими людьми, а коли стали депутатами – почалися проблеми.
- Голова партії Олена Шуляк говорила, що на з’їзді партії, який буде у першому кварталі 2022 року, планується створення Дисциплінарної комісії – депутатів каратимуть за провини.
- Також "Слуга народу" готує списки депутатів "на виліт" – до місцевих депутатів розпочнуть застосовувати процедуру імперативного мандату.
- У листопаді 2021 року народний депутат Роман Соха вийшов із партії "Слуга народу" через розбіжності з кадровою політикою президента.
- У жовтні фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Людмилу Буймістер, яка голосувала проти ухвалення закону про олігархів.
- У листопаді 2019 року із фракції були виключені депутати Ганна Скороход та Антон Поляков.
- На початку вересня минулого року із "Слуги народу" виключили Гео Лероса, який висловлювався проти президента України Володимира Зеленського.
- Крім того, Олександра Дубинського у 2021 році виключили з фракції, а згодом і з партії.