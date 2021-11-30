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Нардеп Соха виходить із "Слуги народу"

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 10:46
В закладинки
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Депутат уже передав відповідну заяву спікеру ВР
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на засіданні парламенту народний депутат Роман Соха заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу".

"Я не хочу і не можу бути причетним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та перед виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я прийняв рішення тяжке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції Слуга народу", – сказав він.

За його словами, він уже передав відповідну заяву речнику ВР Руслану Стефанчуку.

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Наразі Соха є членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.

Це перший самостійний вихід із СН за всю історію Ради 9 скликання. До того з фракції лише виключали.

Що відомо про Соху

  • Соха був директором рекламної агенції "Еверест". Керівник "Зе!офіса" у Запоріжжі.
  • Обіймав посаду директора регіонального роздрібного центру ПАТ "Сведбанк", був директором Запорізької філії ПАТ "Укрінбанк".
  • З 2001 року працював на посаді економіста валютного відділу банку, а згодом директора регіонального центру банку.
  • Закінчив Запорізьку державну інженерну академію та Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Фінанси".

У 2019 році на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році Соха переміг на одномандатному виборчому окрузі №75 у Запорізькій області. Після підрахунку 100% протоколів за нього проголосували 43,74% виборців (33 583 голосів), у той час, коли його конкурент – кандидата від "Опозиційної платформи – За життя" Сергія Кальцева отримав лише 12,43% (9 545 голосів) .

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8 листопада 2021 року екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об'єднання під назвою "Розумна політика". У цьому списку був і Соха .

Крім того, він поставив свій підпис під ухвалою про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ, а також виступав проти створення консультативної ради у Тристоронній контактній групі за участю представників ОРДЛО.

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