Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Влада Події

"Слуги народу" готують списки депутатів "на виліт" – що вигадали в партії

Наталія Магдик Наталія Магдик
27 грудня, 12:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До місцевих депутатів почнуть застосовувати процедуру імперативного мандата
"Слуга народу" створює дисциплінарну комісію
"Слуга народу" створює дисциплінарну комісію / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку лютого 2022 року партія "Слуга народу" планує ухвалити перші рішення стосовно застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили. Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заявила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Наступного року обов'язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів. Нині усі обласні організації готують відповідні списки. Вони їх підготують цього року, тобто, щоб уже в січні-лютому 2022-го ми могли застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії. Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення", – сказала вона.

Шуляк наголосила, що існує певна юридична процедура застосування імперативного мандата, тому для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації і отримали завдання підготувати список осіб, які стануть кандидатами на виліт.

Реклама

Говорячи про те, про скількох місцевих депутатів із загальної кількості в 6,4 тис. може йтися, глава партії "Слуга народу" зазначила, що "поки що ніхто не зможе сказати, тому що обласні організації тільки зараз отримали завдання надати списки таких депутатів".

Імперативний мандат — обмеження у діях виборної посадової особи будь-якими умовами, у разі порушення яких її може бути відкликано.

Скандали з депутатами

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

36 301

захворіло за тиждень в Україні

-24%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти