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"У нас поліцейські деб*ли": "слуга" Галушко влаштував розбірки з копами (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
22 грудня, 14:08
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Виявляється, "подвиг" Гогілашвілі був не єдиним – нардеп Микола Галушко теж відзначився
Микола Галушко обматюкав поліцейських. Колаж "Сьогодні"
Микола Галушко обматюкав поліцейських. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко вчинив скандал з поліцейськими, які зупинили водія нардепа за порушення правил дорожнього руху. Дійшло навіть до образ.

Відповідне відео опублікувала Українська правда.

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Зазначається, що автомобіль "слуги" було зупинено 18 грудня 2020 року у центрі Києва через перетин подвійної суцільної. За кермом був водій депутата, а сам Галушко приїхав пізніше на допомогу, заявляючи, мовляв, правоохоронці не мали права зупиняти машину депутата.

"Ти мене висмикнув з-за столу, і я приїхав, бл*дь. Я не зрозумів, бл*дь. На**й пішки пі**уєш. Хто свідчитиме – пі*да на**й", – сказав він і поліцейському, і водієві.

Також з'ясувалося, що автомобіль Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата, що зазначено у декларації.

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Увага! На відео є ненормативна лексика!

Правоохоронці вказували, що машина депутата не має дипломатичного імунітету і намагалися її оглянути, а "слуга" хотів їм завадити і під час суперечки навіть назвав їх деб*лами.

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"Я, бл*дь, для вас, гнида, вибиваю і фінанси, і все інше, а ви мені розповідаєте, як мені робити?" – сказав політик.

Наводимо ще одну частину розмови.

Нардеп: "Почекай! Стояти! Хто оглядав машину?"

Поліцейський: "У вас що, дипломатичний автомобіль?"

Н: "Цей автомобіль мені належить".

П: "Чудово".

Н: "У декларації задекларовано".

П: "Супер".

Н: "Я народний депутат. Як ви можете бл*дь оглядати? Ну, ви що?"

П: "А чим він відрізняється від інших автомобілів?"

Н: "Ти що хворий на голову чи що?!"

П: "Я вас прошу нормально спілкуватися".

Н: Ти почув мене?! Це автомобіль народного депутата України!"

П: "Він має імунітет?"

Н: "Як ти можеш його оглядати?"

П: "Вас ніхто не оглядав".

Н: "Як ти можеш оглядати автомобіль народного депутата?!"

П: "Ваш імунітет народного депутата не постраждав".

н. "Деб*л, ну що я тобі можу сказати… Уся країна знає, що у нас поліцейські деб*ли, бо не вміють користуватись електронними базами".

Такий самий був скандал і з Гогілашвілі

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