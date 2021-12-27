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"Слуги народа" готовят списки депутатов "на вылет" – что придумали в партии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 декабря, 12:43
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К местным депутатам начнут применять процедуру императивного мандата
"Слуга народа" создает дисциплинарную комиссию
"Слуга народа" создает дисциплинарную комиссию / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале февраля 2022 года партия "Слуга народа" планирует принять первые решения по поводу применения императивного мандата к местным депутатам от политической силы. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Они их подготовят в этом году, то есть, чтобы уже в январе-феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердит руководство партии. Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение",- сказала она.

Шуляк отметила, что существует определенная юридическая процедура применения императивного мандата, поэтому для полного понимания ситуации на местах областные организации и получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами "на вылет".

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Говоря о том, о скольких местных депутатах из общего числа в 6,4 тыс. может идти речь, глава партии "Слуга народа" отметила, что "пока этого никто не сможет сказать, потому что областные организации только сейчас получили задание предоставить списки таких депутатов".

Императивный мандат — ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых оно может быть отозвано.

Скандалы с депутатами

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