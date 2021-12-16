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Чому "слуги" постійно потрапляють у скандали – Корнієнко дав просту відповідь

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
16 грудня, 10:26
В закладинки
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Раніше вони були простими та невідомими людьми, а коли стали депутатами – почалися проблеми
Корнієнко пояснив зашквари "слуг народу". Колаж "Сьогодні"
Корнієнко пояснив зашквари "слуг народу". Колаж "Сьогодні"

Депутати "Слуги народу" часто опиняються в епіцентрі скандалів через свою недосвідченість. Вони тільки нещодавно потрапили в політику і до цього були простими людьми, а зараз раптово стали відомими, але не навчилися правильно себе поводити. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна перший віцеспікер Верховної Ради, член партії "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, деякі депутати просто не впоралися з публічною увагою.

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"Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі багатьох колег, які встигли потрапити у скандали, ще коли рейтинги були вищими і була довіра більша – ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками. Більше того, значна частина з нас не була відомими людьми, ми були звичайними людьми, у яких кілька сотень, може, кілька тисяч друзів на Facebook. І коли ти раптово потрапляєш під софіти і під цілодобову увагу медіа, у тебе просто немає навички так поводитися, тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", – сказав Корнієнко.

Скандали "слуг народу"

  • Сам Корнієнко теж встиг потрапити в один з найвідоміших "зашкварів". У червні 2020 року він разом із головою фракції Давидом Арахамією обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву. Вони думали, що мікрофон біля них вимкнено, і видали епічну фразу: "Баба робоча, як корабельна сосна". Після цього Арахамія виправдовувався за скандал.
  • Також за два роки з фракції у парламенті вийшла вже велика кількість депутатів. А тепер з'явився ще один кандидат – готуються вигнати Романа Соху.
  • А напередодні колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що "слуг" штрафують, якщо вони відмовляються голосувати за потрібні закони. Корнієнко у відповідь потролив Богдана та запропонував його інтерв'ю продавати на Петрівці.
  • Не обійшлося без скандалів на дорогах України. Наприклад, Олександр Юрченко, якого у 2020 році вигнали з "СН", 8 липня цього року на площі Міцкевича у Львові в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, що їхало головною дорогою. Була підозра, що він був у наркотичному сп'янінні.

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6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
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