"Слуги" попросили Людмилу Буймістер на вихід. В чому причина

У четвер у фракції "Слуга народу" буде ще на одного депутата менше

Франція "Слуга народу" збирається попрощатися з Людмилою Буймістер / Колаж "Сьогодні"

На засіданні фракції провладної партії "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі складу цієї політичної сили.

Про це повідомила прес-секретар "Слуги народу" Юлія Палійчук в своєму телеграм-каналі.

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Виняток може статися на найближчому позачерговому засіданні Верховної Ради, яке заплановано у четвер, 20 жовтня.

У чому вина Буймістер

Ще на початку жовтня перший заступник голови фракції і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що ряди "слуг" можуть скоротитися. Відразу заговорили про виключення з фракції народного депутата-мажорітарщика Людмили Буймістер.

Наріжним каменем, за словами голови партії, стало голосування за проєкт закону №5599 (Про "деолігархізацію"). Більшість "слуг народу" підтримали документ, інші або не голосували, або були відсутні в залі. Буймістер була єдина з фракції, хто натиснув кнопку "проти".

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В інтерв'ю "Сьогодні" пару днів тому народний депутат заявила, що не вірить в своє виключення.

"Давайте відверто, у нас завжди витає десь у повітрі, що за неголосування за президентські чи партійні ініціативи будуть якісь санкції. І мені здається, що навіть оці заяви від керівництва фракції щодо мого виключення за голосування "проти" — це більше настанова іншим членам фракції, мовляв, "дивіться: будете так само поводитися, будуть санкції і щодо вас". Але є люди, як я, яким нема чого приховувати і нема чого втрачати в сенсі посад чи впливу. На них натиснути неможливо. Для тих, у кого рильце в пушку, тоді зрозуміло, чому вони так голосують.", – заявила Людмилу Буймістер.

Кого вже виключили