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Спіймали на великому хабарі: що відомо про "слугу народу" Кузьміних

Павло Заяць Павло Заяць
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28 січня, 22:25
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Нардеп є братом легендарного учасника АТО
Кузьміних упіймали детективи НАБУ. Колаж "Сьогодні"
Кузьміних упіймали детективи НАБУ. Колаж "Сьогодні"

Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на півмільйонному хабарі .

"Сьогодні" зібрало основні факти про нардепа.

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Сергій Кузьміних народився у Житомирі у 1983 році. Він навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "інженер-системотехнік". Пізніше став підприємцем та головою "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

З 2019 року – народний депутат у Верховній Раді ІХ скликання. Кузьміних у Раді є членом комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він очолює підкомітет із питань фармацевтичної діяльності.

Сергій Кузьміних офіційно не має дорогих об'єктів нерухомості, авто чи цінних паперів. У 2020 році він задекларував квартиру у Житомирі площею 55 кв. м. У столиці він жив у орендованій квартирі. Основним джерелом доходу Кузьміних було зазначено зарплату нардепа – майже 500 тис. грн за рік.

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"Слуга народу" також відомий тим, що є братом легендарного учасника АТО на Донбасі підполковника Олега Кузьміних, який командував підрозділом "кіборгів" у Донецькому аеропорту та побував у полоні у бойовиків "ДНР".

На чому попався Кузьміних

Детективи НАБУ упіймали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабара у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

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НАБУ звернеться до генпрокурора для підписання підозри до народного обранця.

За інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про відкат 30% (близько 10 мільйонів гривень) на закупівлю обладнання для лікарні.

У "Слузі народу" відреагували на корупційний скандал

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".

"І в цьому випадку ми не прикриватимемо правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвища та біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути ні для кого амністією", – сказав він.

Арахамія нагадав, що Сергій Кузьміних – "волонтер, брат легендарного комбата "Кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність". Тому Сергій Кузьміних одержав від команди величезний кредит довіри, пояснив він.

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