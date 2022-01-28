Поймали на крупной взятке: что известно о "слуге народа" Кузьминых

Нардеп является братом легендарного участника АТО

Кузьминых поймали детективы НАБУ. Коллаж "Сегодня"

Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на полумиллионной взятке.

"Сегодня" собрало основные факты о нардепе.

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Сергей Кузьминых родился в Житомире в 1983 году. Он учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Позже стал предпринимателем и председателем "Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых.

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых в Раде является членом комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он возглавляет подкомитет по вопросам фармацевтической деятельности.

Сергей Кузьминых официально не имеет дорогостоящих объектов недвижимости, авто или ценных бумаг. В 2020 году он задекларировал квартиру в Житомире площадью 55 кв. м. В столице он жил в съемной квартире. Основным источником дохода Кузьминых была указана зарплата нардепа – почти 500 тыс. грн за год.

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"Слуга народа" также известен тем, что является братом легендарного участника АТО на Донбассе подполковника Олега Кузьминых, который командовал подразделением "киборгов" в Донецком аэропорту и побывал в плену у боевиков "ДНР".

На чем попался Кузьминых

Детективы НАБУ поймали нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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НАБУ обратится к генпрокурору для подписания подозрения народному избраннику.

По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об откате 30% (около 10 миллионов гривен) на закупке оборудования для больницы.

В "Слуге народа" отреагировали на коррупционный скандал

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".

"И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", – сказал он.

Арахамия напомнил, что Сергей Кузьминых – "волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость". Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия, объяснил он.